Миф об «Олеговой могиле» развеян: что действительно стоит увидеть в Старой Ладоге, кроме крепости

Хотя датой основания Санкт-Петербурга традиционно считается 1703 год, сама земля, на которой вырос город Петра, была ареной активной политической и торговой жизни задолго до закладки Петропавловской крепости.

Архитектурный фотограф, дизайнер и автор проекта «Архитектура петербургского настроения» Любовь Черник отмечает, что прямо на пороге Северной столицы “прячутся города, помнящие викингов и древнерусских князей”.

"Это не просто населённые пункты — это живые страницы учебника, где звучала древняя скандинавская речь и решалась судьба Новгородской республики”.

Предстоит путешествие во времени по самым древним крепостям и поселениям Ленинградской области.

Выборг — европейский осколок Средневековья

Начнем маршрут с Выборга, основанного шведами в 1293 году. Этот город по праву считается “единственным европейским средневековым городом в нашей стране”.

Выборг предлагает погружение в атмосферу рыцарства: здесь расположен настоящий рыцарский замок и, что примечательно, самый старый жилой дом в России.

Среди сохранившихся средневековых построек Любовь Черник выделяет в беседе с «Городовой» ключевые объекты: Круглую башню, Рыцарский дом, Часовую башню, руины Старого собора и бастион Панцерлакс.

Посетителям предоставляется уникальная возможность подняться на две смотровые площадки — Башню Святого Олафа и Часовую башню, откуда открываются захватывающие виды.

“А еще я горячо рекомендую посетить 185-летний финский дом, так называемую Открытую финскую гостиную. Время здесь остановилось”.

Выборг расположен примерно в 140 км от Санкт-Петербурга.

Копорье: форпост, переживший смены власти

Следующий пункт — крепость Копорье, чьи закладки относят к 1237 году. Эта цитадель многократно перестраивалась, переходя из рук шведов в русские владения и обратно.

“Крепость в том виде, в каком она дошла до наших дней, была построена в первой трети XVI века. Впрочем, в ее состав вошли некоторые фрагменты первоначальной постройки середины XIII века”.

Копорье служило надежным форпостом обороны до второй половины XVIII столетия, а в 1763 году ее исключили из списка действующих оборонительных сооружений.

Любовь Черник советует обратить внимание не только на саму крепость, но и на окружающую природу:

“Рядом протекает река Копорка. На ней есть пара симпатичных водопадов”.

Крепость расположена в селе Копорье — около 100 км от СПб.

Старая Ладога — древнейшая столица Руси

Наиболее древним объектом, упомянутым в списке, является Старая Ладога, чье первое упоминание встречается в «Повести Временных лет» под 862 годом. Исследователи часто называют Старую Ладогу “древнейшей столицей Руси”.

"Помимо крепости и курганов (сразу скажем, что «Олегова могила» — это миф), мы рекомендуем осмотреть самый высокий водный каскад в Ленинградской области — Горчаковщинский водопад”.

Нестандартной достопримечательностью рядом с водопадом являются руины Любшанской крепости — “место древнейшего славянского городища VII–IX вв.”. Этот археологический памятник расположен недалеко от деревни Сельцо-Горка.

Старая Ладога находится примерно в 140 км от Петербурга.

Эти три точки — Выборг, Копорье и Старая Ладога — представляют собой не просто старые города, но и важнейшие узлы, формировавшие северные границы русской земли.

