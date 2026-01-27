От «Дороги жизни» до ареста квартиры: суд оставил блокаднице только минимум перед памятной датой

Петербург, город-герой, который пережил блокаду. За пару недель до 82-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистов, 87-летняя блокадница и ветеран труда Юлия Леонидовна, попала в неприятную ситуацию.

Сын-архитектор Михаил помогает матери. Но в декабре 2025-го у блокадницы арестовали пенсию и квартиру. Ей оставили прожиточный минимум, которого не хватит даже на лекарства.

Издание КП-Петербург пообщалось с сыном блокадницы. В документах написано: арест на 3,5 миллиона рублей. Как так вышло? Давайте разберёмся по порядку.

Спаслась по "Дороге жизни"

Юлия Леонидовна родилась в феврале 1939-го. Блокада настигла её в три годика — самое страшное время.

Эвакуация стала возможна только в марте 1942-го, по знаменитой "Дороге жизни" через Ладогу. Они жили с мамой на Урале, отец воевал на Северном флоте. Потом вернулись в Ленинград.

Здоровье подкосила пандемия ковида. С тех пор — постельный режим.

Сын-архитектор против "дочки бизнесмена"

Всё пошло наперекосяк из-за работы Михаила. Он — архитектор с 35-летним стажем. Ему заказала проект загородного дома дочка известного бизнесмена.

За полгода Михаил с командой всё сделали: изыскания почвы, землеустроение, проект, площадка для рабочих готова, даже конкурс на стройматериалы провели. Заказчица сама всё одобрила.

А потом — разворот на 180. Вместо следующего платежа — суд. Заказчица требует аванс назад, мол, работ вообще не было. Михаил считает, что документы подделаны.

С 2020 по 2023-й Михаил ежемесячно пересылал маме по 100 тысяч — итого 3,5 миллиона. Официально заработанные, на лекарства, сиделок, уход.

Однако Михаил выиграл суд первой инстанции. Семейный кодекс РФ чётко говорит: дети обязаны помогать нетрудоспособным родителям. Но апелляция все перевернула и долг взыскивают с матери Михаила.

Архитектор не сдается: он пошёл в прокуратуру Петербурга.

