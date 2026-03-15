Когда и как сеять горчицу весной 2026 года, чтобы она принесла максимум пользы огороду: сроки, правила, советы агронома

Чтобы улучшить плодородие земли, огородники часто прибегают к помощи зеленых удобрений. Эти растения, в первую очередь бобовые и злаковые, возвращают грунту необходимые питательные вещества, в частности азот и органику, делая его более рыхлым и живым. Однако, не все такие культуры можно высаживать, пока земля еще холодная, считает агроном и автор блога "Советы выпускницы ТСХА" Ксения Давыдова.
Преимущества белой горчицы как сидерата
Белая горчица эффективно высвобождает из почвы труднодоступные фосфаты. Всего за полтора-два месяца она способна обогатить грунт азотом и фосфором, а также служит отличным натуральным разрыхлителем.
Благодаря выделению эфирных масел, горчица подавляет развитие вредных микроорганизмов, защищая растения от таких напастей, как фитофтороз, парша, милдью, черная ножка и корневые гнили. Сера, выделяемая из корней, отпугивает многих почвенных вредителей, включая медведку, личинок майского жука, проволочника и слизней. Даже плодожорки и тля предпочитают обходить стороной участки, где растет горчица.
Сроки и правила посева горчицы
Высевать белую горчицу можно уже в марте, как только сойдет снег. Важно, чтобы до посадки основных культур оставался как минимум месяц. За это время, по мнению эксперта, горчица успеет нарастить достаточно зелени, чтобы принести максимальную пользу. Семена заделывают неглубоко, примерно на 1 сантиметр, а для более быстрого прорастания посевы можно укрыть агроволокном.
Личный опыт дачников
"Без горчицы я не представляю основной уход за почвой. Ежегодно весной высеиваю культуру на большей части участка. Польза ощутима, так как почва в нашей районе не особо плодородная. Поэтому сидераты - настоящее спасение", - поделилась Валентина из Санкт-Петербурга.
