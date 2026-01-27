Как добраться на метро до Петергофа?

Петергоф расположен за пределами Санкт-Петербурга, поэтому напрямую добраться туда на метро невозможно. Метро в Санкт-Петербурге не выходит за пределы города, а Петергоф находится в Петродворцовом районе Ленинградской области. Однако метро можно использовать как отправную точку для пересадки на наземный транспорт, который довезёт до Петергофа.

До каких станций метро ехать для пересадки?

Чтобы попасть в Петергоф, нужно сначала доехать на метро до одной из станций, от которой отправляются автобусы или маршрутки в направлении Петергофа. Основные варианты:

Станция «Автово». От неё ходят автобусы №200, 204, 210.

Станция «Проспект Ветеранов». Отсюда отправляются автобусы №103, 343 и маршрутка К-639Б.

Выходить следует на остановках «Разводная» или «Правленская», которые расположены недалеко от Верхнего сада. Оттуда до Нижнего парка, где находятся основные достопримечательности, нужно будет пройти пешком или воспользоваться местным транспортом.

Сколько стоит доехать до Петергофа?

Стоимость проезда в метро Санкт-Петербурга в 2026 году зависит от способа оплаты: разовый проезд по «гостевому» тарифу — 95 рублей, оплата по карте «Подорожник» или «Единой карте петербуржца» — 65 рублей. Стоимость проезда на автобусе или маршрутке до Петергофа уточняйте отдельно, так как она может меняться.

Сколько занимает дорога до Петергофа?

На автобусе или маршрутке дорога до Петергофа занимает от 40 минут до 1,5 часов, в зависимости от пробок. Перед поездкой советуем проверять актуальное расписание автобусов и маршруток, так как оно может меняться.

Помимо автобуса, можно добраться до Петергофа на электричке от Балтийского вокзала (станция метро «Балтийская») или на «Метеоре» (скоростном катере) в период навигации (с апреля по конец ноября).

