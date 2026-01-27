Городовой / Город / Российские учёные научились распознавать страшный вирус из Индиии: сможет ли новая тест-система уберечь нас от неожиданной угрозы
Опубликовано: 27 января 2026 17:30
 Проверено редакцией
Роспотребнадзор информировал о создании новой системы диагностики, призванной снизить риск появления вируса Нипах на территории России.

Вспышка вируса отмечена в Индии: в штате Западная Бенгалия число заболевших достигло пяти человек. Несмотря на это, случаев ввоза инфекции в Россию не зафиксировано.

Как подчеркнули представители ведомства, в стране имеется достаточный запас тестов, которые позволяют оперативно выявлять вирус лабораторными методами.

Ведомство также сообщило, что с помощью современных технологий возможно обнаружить граждан, у которых имеются симптомы инфекционных заболеваний.

Вирус Нипах способен передаваться людям от животных, в частности от летучих мышей или свиней, а также через заражённые продукты питания и при контакте от человека к человеку.

Кроме этого, ранее стало известно, что Роспотребнадзор в Санкт-Петербурге начал проверку обстоятельств, связанных с выявлением туберкулёза в школе под номером 575.

Ведомство продолжает принимать профилактические меры для предотвращения распространения опасных инфекций. Ситуация находится под контролем специалистов.

Автор:
Юлия Аликова
