Раритет из прошлой эпохи: зачем в СССР консервировали питьевую воду
Раритет из прошлой эпохи: зачем в СССР консервировали питьевую воду

Опубликовано: 27 января 2026 18:15
 Проверено редакцией
консервированная вода
Раритет из прошлой эпохи: зачем в СССР консервировали питьевую воду
Фото: Городовой.ру

Среди множества советских консервов существовал один совершенно уникальный продукт — простая питьевая вода, закатанная в жестяные банки. Она не продавалась в обычных магазинах, и её предназначение долго оставалось загадкой для обывателей. Однако у этого «консервированного» ресурса была строго определённая и жизненно важная миссия.

Стратегический запас для моряков

Вода в банках была частью аварийного снабжения для флота. Она предназначалась для экипажей судов, терпящих бедствие в открытом море. В такой ситуации доступ к пресной воде становился вопросом выживания, а запасы в обычных ёмкостях могли закончиться или испортиться.

Особенности продукта

Это была не просто вода. Её предварительно кипятили для стерилизации и добавляли аскорбиновую кислоту (витамин С), которая выполняла роль консерванта и помогала бороться с цингой в экстремальных условиях. Инструкция допускала даже смешивание этой воды с морской в пропорции 3:1, чтобы растянуть драгоценный запас, если надежды на скорое спасение не было. Таким образом, скромная банка с водой была настоящим НЗ, спасавшим жизни.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
