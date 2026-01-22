Какой самый большой каток в Санкт-Петербурге?

Самый большой каток Санкт Петербурга — «Каток у Флагштока» (Южная дорога, д. 30Б) на Крестовском острове вблизи станции метро «Зенит» и стадиона «Газпром Арена». С его площадью в 28 000 м2 он не просто лидирует в городе, но и занесён в Книгу рекордов России как крупнейший в стране, а по ряду оценок — и в мире. Гостей встречает панорамный вид на Финский залив и Лахта центр, создающий особое настроение во время катания.

Как работает каток?

Каток работает ежедневно с 9:00 до 00:00. Сеансы продолжительностью 1,5 часа (утром — 2 часа) начинаются в 9:30, 12:30, 15:00, 17:30, 20:00 и 22:00. Между ними предусмотрены перерывы для заливки льда, чтобы поверхность всегда оставалась идеальной.

Сколько стоит покататься?

Стоимость входного билета варьируется от 600 до 800 рублей в зависимости от дня недели и времени сеанса. Если своих коньков нет, их можно взять напрокат за 400 рублей. При этом есть возможность покататься бесплатно: со вторника по пятницу с 9:30 до 11:30, а также по выходным в то же утреннее время (количество бесплатных билетов ограничено). Важно: в праздничные дни бесплатные сеансы не действуют. Отдельные категории гостей могут посещать каток безвозмездно.