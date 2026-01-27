Где есть бесплатный каток в Невском районе?

В Невском районе Санкт-Петербурга работает бесплатный открытый каток в Центре спорта Невского района. Он расположен по адресу: Железнодорожный проспект, дом 32. Площадь ледовой площадки составляет 8 000 м².
Какой режим работы катка?
Каток работает ежедневно: в будние дни — с 18:00 до 22:00, в выходные — с 12:00 до 22:00.
Регистрация для посещения не требуется, вход свободный.
В случае плохой погоды режим работы могут сократить.
На катке доступен прокат коньков. Стоимость — 300 рублей в час. Залог за прокат — 2 000 рублей или документ.
Когда открылся каток?
Каток открылся 18 января 2026 года. В день открытия, помимо массового катания, проводились турниры по русскому хоккею и среди детских дворовых команд «Невская шайба», мастер-классы по фигурному катанию и хоккею, весёлые старты, игры на льду, анимационная программа, работали фотозона и фотобудка. Также гостям предлагали бесплатный чай, а в 18:00 состоялось фаер-шоу.
Если вам нужна дополнительная информация, например, о текущих мероприятиях или изменениях в расписании, рекомендуется уточнять данные в Центре спорта Невского района.