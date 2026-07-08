Спрос на квартиры без ремонта в Петербурге резко снизился - мнение экспертов

Что изменилось на рынке

В Петербурге меняется логика покупки жилья: вариант «купи и делай ремонт сам» уже не кажется выгодной экономией. Покупатели всё чаще выбирают квартиры с отделкой — даже если за это приходится доплачивать.

Почему «чистовая» отделка стала трендом

Ещё недавно квартира без отделки считалась способом сэкономить, но сейчас эта стратегия теряет смысл. Главная причина — покупатели ценят время: самостоятельный ремонт легко растягивается на месяцы, а переезд откладывается.

К тому же реальные затраты на стройматериалы и работу мастеров нередко приближаются к сумме доплаты за готовую отделку. В итоге «экономия» оказывается призрачной, а нервы и силы всё равно тратятся.

Цифры говорят сами за себя

По данным агентств недвижимости, разница в цене между квартирой с отделкой и без неё может доходить до миллиона рублей — даже в сегменте однокомнатных.

При этом спрос на жильё «заезжай и живи» остаётся стабильно высоким. Как отмечает эксперт по недвижимости Алла Шинкевич, клиенты стали прагматичнее: они заранее считают не только стоимость квадратного метра, но и сколько времени и денег уйдёт на приведение квартиры в порядок.

На что обратить внимание при выборе: советы покупателям

сравнивайте не только цену квартиры, но и стоимость типового ремонта в этом районе — так станет понятнее, есть ли реальная выгода;

уточняйте, какие работы входят в отделку: иногда «готовое жильё» — это только стены и пол, а сантехника и электрика остаются на покупателе;

учитывайте сроки: если переезд нужен как можно скорее, вариант с отделкой почти всегда выигрывает по скорости и удобству.

Рынок жилья в Петербурге смещается в сторону готовых решений, передает "РОСБАЛТ" (18+). Покупатели готовы доплачивать за комфорт и скорость, а квартиры без отделки всё реже воспринимаются как способ сэкономить. В текущих реалиях выгода — не в минимальной цене лота, а в общей стоимости владения и скорости заселения.

Ранее «Городовой» рассказывал, где в Петербурге еще остались квартиры по 100 тысяч за «квадрат».