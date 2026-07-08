Готовлю абрикосовое варенье «Пятиминутка» — янтарное, с кусочками фруктов, как у мамы в детстве

Июль — пора спелых и ароматных абрикосов. Это время, когда хочется сохранить кусочек лета в баночке. Рецепт варенья «пятиминутка» идеален для тех, кто ценит вкус и текстуру, а не хочет часами стоять у плиты. Оно получается янтарным, ароматным и с кусочками фруктов, делится кулинарный блогер Евгения Полевская.
Подготовка и засыпка
Главное в варенье — чтобы абрикосы не пригорели. Для этого на дно кастрюли — немного воды и 2–3 ложки сахара. Абрикосы режут пополам, убирают косточки, укладывают слоями с сахаром. Пропорция: 0,5–0,8 кг сахара на 1 кг фруктов. Оставляют под крышкой на ночь — так выделяется сок, и варенье получается прозрачным.
Варка и разлив
Кастрюлю с абрикосами доводят до кипения, снимают пену, убавляю огонь и варят ровно 5 минут. Кипение должно быть тихим, чтобы сироп остался светлым. Разливают по стерильным банкам, закручивают, переворачивают, укутывают на ночь. Утром убирают в погреб или кладовку.
Личный опыт автора
Я люблю, чтобы в варенье были и целые кусочки, и немного разваренные фрукты. Поэтому беру как спелые, так и слегка недозревшие абрикосы — они дают больше пектина. В детстве мама часто использовала это варенье для венского печенья, и теперь я с удовольствием повторяю её рецепт. Результат всегда радует янтарным цветом и насыщенным вкусом.
Вывод
Абрикосовое варенье «Пятиминутка» — простой и быстрый способ сохранить лето в банке. Минимум сахара, короткая варка и яркий вкус делают его любимым десертом в каждой семье.
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