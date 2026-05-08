Как сэкономить на отдыхе в Китае - памятка для российских туристов: отпуск точно не будет испорчен
Китай все больше пользуется популярностью среди российских туристов. Здесь можно отдохнуть весьма выгодно, если придерживаться некоторых советов. Портал "ПСЖР" объяснил, как можно сэкономить на поездке.
Экономия на авиаперелетах
Лучше всего выбирать те рейсы, где нужно сделать 1-2 пересадки. Обычно это обходится существенно дешевле. Важно планировать отдых в Китае только в низкий сезон, когда авиабилеты имеют особенно приятную стоимость. Откажитесь от полетов в Китай в национальные праздники:
- китайский Новый год;
- Цинмин - день поминовения усопших;
- праздник труда;
- Дуаньу - день драконьих лодок;
- праздник середины осени;
- день образования КНР.
Экономия на передвижении по Китаю
"Между городами — на скоростных поездах. Внутри городов комфортнее перемещаться на метро. Пекин, Шанхай, Чунцин — огромные мегаполисы, пешком их не обойти. В крупных городах также отлично работают сервисы шеринга велосипедов — Hellobike и Meituan", - сообщает источник.
Экономия на жилье
Лучше останавливаться не в центре, а рядом со станциями метро. Здесь цены ниже не только на жилье, но и еду. В крупных городах стоимости будут всегда выше. Например, в Пекине, Гуанчжоу, Шанхае за двухместный номер придется отдать около 5 000 рублей за сутки. В Сиане, Гуйлине, Чэнду стоимость снизится минимум в два раза.
Экономия на еде
"Главная рекомендация — не ешьте в туристических местах и на основных пешеходных улицах. Отойдите на пару сотен метров в сторону, и цены упадут в два раза, а блюда, скорее всего, станут вкуснее. На популярной улице Ванфуцзин в Пекине один шашлычок будет стоить 30 CNY (около 330 RUB), а через два квартала — уже 10 CNY (около 110 RUB)", - рассказывает портал.
