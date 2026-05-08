770 мм на барометре и резкий обрыв температуры: как циклоны делят небо над Петербургом и Москвой

Погода в столицах будет прохладной.

Санкт-Петербург наконец-то залило солнцем, но не спешите прятать куртки. В город пришел мощный антициклон с запада. Он разогнал тучи и прекратил дожди, но принес с собой прохладу.

Нас ждет классическая «обманчивая» весна: небо синее, а воздух еще бодрит.

Что на термометре сегодня?

Сегодня в Северной столице комфортные, но скромные +14…+16 градусов. В Ленобласти местами будет чуть свежее — до +12, сообщает синоптик Михаил Леус в соцсетях.

Ветер дует с севера, поэтому на набережных и открытых пространствах может быть зябко.

Главная особенность дня — очень высокое атмосферное давление. Оно поднимется до 770 мм рт. ст. Это значительно выше нормы. Метеозависимым людям стоит поберечь себя и не перетруждаться.

Планы на 9 мая

Суббота обещает быть идеальной для прогулок, если одеться послойно. Осадков не будет совсем. Днем воздух прогреется до тех же +14…+16 градусов.

Но будьте осторожны, если планируете гулять допоздна. Ночи в Петербурге еще почти зимние: в центре города будет +4…+6, а в пригородах температура может упасть до нуля.

Если собираетесь смотреть праздничный салют, обязательно берите шарф и термос с чаем.

Воскресный прогрев

В воскресенье, 10 мая, весна начнет брать свое. Станет заметно теплее — столбики термометров поднимутся до +18 градусов.

Это отличный повод выбраться в парк или на дачу. Дождей в прогнозе по-прежнему нет, небо останется ясным. Ночи тоже станут чуть мягче — около +5…+7 градусов.

Москва: резкое похолодание и грозы

В столице ситуация обратная. Город оказался зажат между двумя циклонами. Один уходит, другой догоняет, и вместе они несут серые тучи.

Обвал температуры: в Москве сегодня настоящий погодный шок. Температура рухнула сразу на 10–12 градусов по сравнению со вчерашним днем.

Осадки: будет пасмурно. Во второй половине дня зарядят дожди.

будет пасмурно. Во второй половине дня зарядят дожди. Грозы: Жителям Новой Москвы и юга области стоит подготовиться к первым весенним грозам.

Почему так свежо?

Метеорологи объясняют: сейчас над нами господствует «гребень» антициклона. Он работает как невидимый зонт, не пропуская к нам циклоны с их дождями.

Однако из-за северного ветра к нам затекает воздух из Арктики. Именно поэтому на солнце жарко, а в тени хочется поплотнее застегнуть пальто.

