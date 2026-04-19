Теперь в 2 раза дешевле: РЖД ввели скидку в 50% – кто получит

Социальные акции, действующие льготы и скидки на билеты в поезда РЖД

Горячий сезон путешествий на поезде не за горами. И каждый хочет не только провести поездку в комфорте, но и сэкономить на покупке билета. И, оказывается, такая возможность есть. В ряде случаев поездка обойдется в 2 раза дешевле. О льготах и социальных акциях рассказали на официальном сайте РЖД.

Кто может купить билет в 2 раза дешевле

Купить билет с 50%-й скидкой могут школьники в возрасте от 10 до 18 лет включительно. Теперь такая льгота действует круглогодично: и зимой, и летом, без привязки к учебному году. Приобрести билет в 2 раза дешевле можно в общие, плацкартные и купейные вагоны во всех поездах дальнего следования. При этом предъявлять справку из школы больше не нужно.

Льгота "Для пассажиров 60+"

Купить билет со скидкой могут и россияне в возрасте от 60 лет. Им билет обойдется на 10% дешевле при условии поездки в купейном вагоне в период с 14.04.2026 по 23.04.2026 г., а также с 16.09.2026 г. по 23.12.2026 г.

Невозвратный тариф

Тем, кто уверен в своих планах и выбрал невозратный тариф, предоставляется скидка в размере 20% на проезд в купейных вагонах с 14 апреля 2026 г. по 31 декабря 2026 г.

Акция "Путешествуй с детьми"

Те россияне, которые отправляются в поездку с детьми в возрасте с 10 до 17 лет, могут купить билет в купейный вагон на 15% дешевле. Чтобы получить скидку, необходимо оформить билет одновременно на ребенка и на взрослого, причем сопровождающий может не быть членом семьи. При этом сами дети, указанные в едином заказе, перевозятся в соответствии с детским тарифом – с 50%-ной скидкой. Льгота действует до 31 декабря 2026 года.

Акция "День семьи, любви и верности"

С даты продажи билетов 10 апреля 2026 года действует специальный тариф на проезд в купейных вагонах для пассажиров с детьми в возрасте до 17 лет включительно. При этом билеты должны быть оформлены в одном заказе с ребенком, занимающим отдельное место. Скидка в 15% применяется на все проездные документы в заказе на 8 июля 2026 года.

Акция "РЖД Бонус". Для студентов"

Студенты, аспиранты и курсанты очных отделений образовательных учреждений в возрасте 23 лет могут получить скидку в размере 15% на проезд в скоростных поездах и в купейных вагонах поездов дальнего следования. Льгота действует до 31 августа 2026 года. Для получения скидки нужно зарегистрироваться в системе "РЖД Бонус", подтвердить статус студента, аспиранта или курсанта, отправив QR-код студенческого билета, полученный на "Госуслугах". На подтверждение потребуется до 5 дней.

Льгота "Большая семья"

Семьям с 3 и более детьми предоставляется скидка 15% на поездки в купейных вагонах в поездах дальнего следования. Льгота действует и для индивидуальных поездок каждого из членов семьи. При этом важно быть участником программы лояльности "РЖД Бонус".

Акция "В День рождения лучше поездом!"

При поездке за 7 дней до дня рождения, в сам день рождения и в течение 7 дней после дня рождения можно получить скидку 10% на проезд во всех типах вагонов поездов дальнего следования. При этом льготой может воспользоваться не только сам именниник, но и еще 3 человека, его сопровождающие.

