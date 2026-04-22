Плацкарт, Карелия и 1 миллион туристов: РЖД делает ставку на Русский Север

РЖД летом 2026 года добавят несколько поездов на Русский Север. В компании это объяснили просто: спрос на такие поездки вырос, а людям нужны не только южные маршруты, но и северные направления.

Маршруты будут работать с конца мая по август. Среди них — Мурманск, Вологда и Петрозаводск.

Что именно запустят

Главная новинка — поезд № 217/218 Саратов — Мурманск. Он будет ходить с конца мая по август. По пути поезд сделает остановки в Вологде, Нижнем Новгороде, Иванове, Ярославле, Беломорске и других городах.

Еще готовятся беспересадочные вагоны Астрахань — Мурманск. Он будет курсировать ежедневно.

Поезд в Карелию

Отдельно РЖД запускает поезд № 217/218 Москва — Петрозаводск. Он тоже будет ходить каждый день.

Из Москвы отправление назначено в 18:57. Обратно из Петрозаводска — в 15:55.

По пути поезд проходит через Тверь, Вышний Волочёк, Чудово и другие станции. Это удобный вариант для тех, кто летом едет в Карелию или дальше на Север.

Какие вагоны будут

На этих маршрутах будут купейные и плацкартные вагоны. Это означает, что у пассажиров будет выбор между более комфортной поездкой и более доступным регулированием.

Петербург тоже ждёт туристов

На этом фоне особенно заметен рост интереса к северо-западу. По словам главы горкома по развитию туризма Евгения Панкевича, на майские праздники 2026 года в Санкт-Петербурге ожидается около 1 млн туристов.

Этот прогноз соответствует прошлым показателям: с 1 по 11 мая город посетило около 1 млн человек, включая 275 тысяч человек однодневных туристов.

Новые поезда показывают, что Север становится все более модным направлением для летнего отдыха. Для многих это уже не запасной вариант, а полноценная поездка — в Мурманск, Карелию или старые северные города.