Плацкарт, Карелия и 1 миллион туристов: РЖД делает ставку на Русский Север

РЖД летом 2026 года добавят несколько поездов на Русский Север. В компании это объяснили просто: спрос на такие поездки вырос, а людям нужны не только южные маршруты, но и северные направления.
Маршруты будут работать с конца мая по август. Среди них — Мурманск, Вологда и Петрозаводск.
Что именно запустят
Главная новинка — поезд № 217/218 Саратов — Мурманск. Он будет ходить с конца мая по август. По пути поезд сделает остановки в Вологде, Нижнем Новгороде, Иванове, Ярославле, Беломорске и других городах.
Еще готовятся беспересадочные вагоны Астрахань — Мурманск. Он будет курсировать ежедневно.
Поезд в Карелию
Отдельно РЖД запускает поезд № 217/218 Москва — Петрозаводск. Он тоже будет ходить каждый день.
Из Москвы отправление назначено в 18:57. Обратно из Петрозаводска — в 15:55.
По пути поезд проходит через Тверь, Вышний Волочёк, Чудово и другие станции. Это удобный вариант для тех, кто летом едет в Карелию или дальше на Север.
Какие вагоны будут
На этих маршрутах будут купейные и плацкартные вагоны. Это означает, что у пассажиров будет выбор между более комфортной поездкой и более доступным регулированием.
Петербург тоже ждёт туристов
На этом фоне особенно заметен рост интереса к северо-западу. По словам главы горкома по развитию туризма Евгения Панкевича, на майские праздники 2026 года в Санкт-Петербурге ожидается около 1 млн туристов.
Этот прогноз соответствует прошлым показателям: с 1 по 11 мая город посетило около 1 млн человек, включая 275 тысяч человек однодневных туристов.
Новые поезда показывают, что Север становится все более модным направлением для летнего отдыха. Для многих это уже не запасной вариант, а полноценная поездка — в Мурманск, Карелию или старые северные города.
А Петербург в этот же период остается одним из главных туристических центров страны. Весной и летом сюда едут и на короткий визит, и в составе более строгие маршруты по северу России.