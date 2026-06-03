Городовой / Полезное / Мягкие, сочные и с тянущимся сыром внутри: эти рулетики исчезают со стола первыми
Самое читаемое
Новости по теме
Эксклюзив
Новости Петербурга
Последние новости
На ПМЭФ подписали будущее: как маленькие стекольные цеха и стальной прокат стали опорой бюджета Ленобласти Новости Петербурга
Обсерватория в школе и «Семимостье»: где туристу спрятаться от ПМЭФ Новости Петербурга
Могут в любой момент исчезнуть: какие локации следует посетить прямо сейчас - их будущее весьма туманно Полезное
Пилотный проект для всей России: в Петербурге научат гражданские дроны летать без помех Новости Петербурга
Фарш, кефир и 15 минут ожидания: такой сочности не давал даже хлеб — шикарные мясные оладьи Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Мягкие, сочные и с тянущимся сыром внутри: эти рулетики исчезают со стола первыми

Опубликовано: 3 июня 2026 17:37
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Мягкие, сочные и с тянущимся сыром внутри: эти рулетики исчезают со стола первыми
Мягкие, сочные и с тянущимся сыром внутри: эти рулетики исчезают со стола первыми
Городовой ру
Когда обычные отбивные уже надоели и хочется приготовить что-то особенное.

Эти мясные рулетики получаются невероятно нежными, сочными и ароматными. Внутри — расплавленный сыр, свежая зелень и чесночное масло, а сверху — нежный сливочный соус. Рецептом поделилась автор Дзен-канала Tanita Glow.

Ингредиенты:

  • свинина (мякоть) — 600 г,
  • мука — 5-6 ст. л.,
  • соль — по вкусу,
  • чёрный перец — по вкусу.
  • твёрдый сыр — 100 г,
  • сливочное масло — 50 г,
  • чеснок — по вкусу,
  • петрушка, — по вкусу,
  • укроп — по вкусу,
  • сметана или сливки — 3-4 ст. л.

Приготовление

Свинину нарезаю порционными кусочками и хорошо отбиваю кухонным молотком. Солю и перчу с двух сторон.

Мягкие, сочные и с тянущимся сыром внутри: эти рулетики исчезают со стола первыми - image 1
Мягкие, сочные и с тянущимся сыром внутри: эти рулетики исчезают со стола первыми - image 1

Для начинки соединяю сливочное масло с измельчённым чесноком и мелко нарезанной зеленью. Хорошо перемешиваю до однородности.

На каждый кусочек мяса наношу немного масла и добавляю небольшое количество натёртого сыра. Сворачиваю мясо плотными рулетиками. При необходимости закрепляю зубочистками. Каждый рулетик обваливаю в муке.

На сковороде разогреваю растительное масло и быстро обжариваю рулетики со всех сторон до аппетитной золотистой корочки.

Для соуса смешиваю сметану или сливки с тёплой водой, добавляю измельчённый чеснок, соль и чёрный перец.

Обжаренные рулетики перекладываю в чистую сковороду или сотейник и заливаю подготовленным соусом. Накрываю крышкой и тушу на небольшом огне примерно 20-25 минут.

Готовое блюдо посыпаю свежей зеленью и сразу подаю к столу.

Примерное время приготовления: 50 минут

Личный опыт

Иногда я добавляю в начинку немного паприки, любимых специй или несколько видов сыра одновременно. А если хочется более насыщенного соуса, просто добавляю больше сметаны.

Ранее мы писали о том, как приготовить на завтрак яичный рулет с начинкой.

Полезное