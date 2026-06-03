Мягкие, сочные и с тянущимся сыром внутри: эти рулетики исчезают со стола первыми
Эти мясные рулетики получаются невероятно нежными, сочными и ароматными. Внутри — расплавленный сыр, свежая зелень и чесночное масло, а сверху — нежный сливочный соус. Рецептом поделилась автор Дзен-канала Tanita Glow.
Ингредиенты:
- свинина (мякоть) — 600 г,
- мука — 5-6 ст. л.,
- соль — по вкусу,
- чёрный перец — по вкусу.
- твёрдый сыр — 100 г,
- сливочное масло — 50 г,
- чеснок — по вкусу,
- петрушка, — по вкусу,
- укроп — по вкусу,
- сметана или сливки — 3-4 ст. л.
Приготовление
Свинину нарезаю порционными кусочками и хорошо отбиваю кухонным молотком. Солю и перчу с двух сторон.
Для начинки соединяю сливочное масло с измельчённым чесноком и мелко нарезанной зеленью. Хорошо перемешиваю до однородности.
На каждый кусочек мяса наношу немного масла и добавляю небольшое количество натёртого сыра. Сворачиваю мясо плотными рулетиками. При необходимости закрепляю зубочистками. Каждый рулетик обваливаю в муке.
На сковороде разогреваю растительное масло и быстро обжариваю рулетики со всех сторон до аппетитной золотистой корочки.
Для соуса смешиваю сметану или сливки с тёплой водой, добавляю измельчённый чеснок, соль и чёрный перец.
Обжаренные рулетики перекладываю в чистую сковороду или сотейник и заливаю подготовленным соусом. Накрываю крышкой и тушу на небольшом огне примерно 20-25 минут.
Готовое блюдо посыпаю свежей зеленью и сразу подаю к столу.
Примерное время приготовления: 50 минут
Личный опыт
Иногда я добавляю в начинку немного паприки, любимых специй или несколько видов сыра одновременно. А если хочется более насыщенного соуса, просто добавляю больше сметаны.
Ранее мы писали о том, как приготовить на завтрак яичный рулет с начинкой.