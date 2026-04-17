Рецепт лепешек с творогом и сыром - для приготовления даже духовка не нужна: проще некуда

Опубликовано: 17 апреля 2026 15:36
 Проверено редакцией
Рецепт лепешек с творогом и сыром - для приготовления даже духовка не нужна: проще некуда
Рецепт лепешек с творогом и сыром - для приготовления даже духовка не нужна: проще некуда
Как приготовить лепешки с сыром и творогом

Лепешки могут стать прекрасной альтернативой хлебу, ведь они готовятся очень быстро, являются сытными. Вариантов для начинки много, но мы советуем вам выбирать именно творог и сыр. Такие лепешки чем-то напоминают хачапури.

Ингредиенты:

  • мука - 750 г;
  • творог - 250 г;
  • сыр - 250 г;
  • кефир - 500 мл;
  • куриное яйцо - 2 штуки;
  • масло сливочное - 50 г;
  • разрыхлитель - 1 чайная ложка;
  • подсолнечное масло - 3 столовые ложки;
  • соль, сахар - по 1 чайной ложке.

Приготовление:

Влейте кефир и подсолнечное масло в емкость, добавьте разрыхлитель, муку, соль и сахар. Начните вымешивать тесто до тех пор, пока оно не станет однородным. Натрите сыр, смешайте его с творогом и куриными яйцами.

Тесто разделите на четыре части, раскатайте каждую до тонкого состояния. Выложите начинку, закрепите края, после чего раскатайте до получения равномерной лепешки. Прогрейте сковороду без масла на среднем огне.

Выложите каждую лепешку, обжарьте ее с двух сторон до румяной корочки. После приготовления обязательно смажьте их сливочным маслом.

Отзывы хозяек:

"Готовлю лепешки по этому рецепту уже несколько лет. Иногда добавляю в творожную начинку немного укропа или петрушки. Получается не менее вкусно".

"Используйте для приготовления блюда только обычный творог. Творожная масса не подойдет, так как она является слишком влажной. Не допустите эту ошибку".

Ранее портал "Городовой" рассказал, как приготовить морковные кексы.

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
