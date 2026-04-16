Беру муку, морковь и сахар - на выходе получаю вкуснейшие кексы: не выпечка, а сплошное наслаждение

Опубликовано: 16 апреля 2026 17:55
 Проверено редакцией
Беру муку, морковь и сахар - на выходе получаю вкуснейшие кексы: не выпечка, а сплошное наслаждение
Беру муку, морковь и сахар - на выходе получаю вкуснейшие кексы: не выпечка, а сплошное наслаждение
Как приготовить кексы из моркови

Морковь прекрасно подходит для приготовления различной выпечки. Корнеплоды придают тесту сладкий и сочный вкус. Портал "Городовой" советует сделать морковные кексы с изюмом.

Ингредиенты:

  • морковь - 2 штуки;
  • мука - 200 г;
  • куриное яйцо - 3 штуки;
  • разрыхлитель - 1 чайная ложка;
  • изюм - 1 горсть;
  • масло подсолнечное - 150 мл;
  • ванилин - 1 пакетик;
  • сахар - 100 г.

Приготовление:

Морковь почистите от кожуры, натрите ее на крупной терке. В отдельной емкости взбейте яйца с сахаром, ванилином и маслом. Добавьте разрыхлитель, муку. Изюм предварительно замочите в воде на 5 минут, после чего тщательно промойте его и обсушите.

Выложите изюм и морковь в тесто. Подготовьте формочки, смажьте их маслом и заполните тестом на 1/2 часть. Прогрейте духовку до 180 градусов, поставьте кексы выпекаться на 20-25 минут. Время приготовления может существенно отличаться.

Дайте готовым кексам остыть, после чего извлеките их из форм. В качестве украшения можете использовать сахарную пудру. Такие кексы понравятся даже тем, кто не любит морковь.

Рекомендации:

Для придания более нежного вкуса можно использовать не подсолнечное, а сливочное масло. Его следует предварительно растопить в микроволновке или на водяной бане.

"Сделать вкус более ярким и насыщенным поможет корица. На указанное количество ингредиентов достаточно 1/2 чайной ложки пряности".

Ранее портал "Городовой" рассказал, как приготовить пиццу из жидкого теста на сковороде.

Полина Аксенова
