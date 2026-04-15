Городовой / Полезное / Готовлю пиццу из жидкого теста на сковороде - получается вкуснее, чем в Италии: даже крошки не останется
Готовлю пиццу из жидкого теста на сковороде - получается вкуснее, чем в Италии: даже крошки не останется

Опубликовано: 15 апреля 2026 15:35
 Проверено редакцией
Как приготовить пиццу из жидкого теста

При приготовлении домашней пиццы много времени приходится уделять на начинке, а тесту. Этого можно избежать, если воспользоваться подходящим рецептом. Портал "Городовой" советует сделать пиццу на жидком тесте.

Ингредиенты для теста:

  • кефир - 1 стакан;
  • куриное яйцо - 2 штуки;
  • мука - 180 г;
  • сахар - 1/3 чайной ложки;
  • соль - 1/2 чайной ложки;
  • подсолнечное масло - 3 столовые ложки;
  • сода - 1/2 чайной ложки.

Ингредиенты для начинки:

  • сыр - 200 г;
  • кетчуп - по вкусу;
  • колбаса - 150 г;
  • шампиньоны - 3 штуки.

Приготовление:

Взбить куриные яйца с сахаром, солью и подсолнечным маслом. Добавить кефир, муку и соду. Размешать тесто до однородности, дать ему постоять 10 минут. Колбасу и шампиньоны мелко порезать, сыр натереть на крупной терке.

Смазать форму маслом, переложить в нее тесто и разровнять поверхность. Покрыть тесто кетчупом, выложить колбасу, грибы и сыр. Прогреть духовку до 180 градусов, поставить форму с пиццей выпекаться на 15-20 минут.

Подавать пиццу нужно в теплом или горячем виде. Тесто после выпекания получается пышным, нежным и очень вкусным. Можно смело экспериментировать с начинками, однако не стоит менять тесто.

Ранее портал "Городовой" рассказал, как приготовить овсяное печенье с творогом.

Автор:
Полина Аксенова
