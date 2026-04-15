Готовлю пиццу из жидкого теста на сковороде - получается вкуснее, чем в Италии: даже крошки не останется

При приготовлении домашней пиццы много времени приходится уделять на начинке, а тесту. Этого можно избежать, если воспользоваться подходящим рецептом. Портал "Городовой" советует сделать пиццу на жидком тесте.
Ингредиенты для теста:
- кефир - 1 стакан;
- куриное яйцо - 2 штуки;
- мука - 180 г;
- сахар - 1/3 чайной ложки;
- соль - 1/2 чайной ложки;
- подсолнечное масло - 3 столовые ложки;
- сода - 1/2 чайной ложки.
Ингредиенты для начинки:
- сыр - 200 г;
- кетчуп - по вкусу;
- колбаса - 150 г;
- шампиньоны - 3 штуки.
Приготовление:
Взбить куриные яйца с сахаром, солью и подсолнечным маслом. Добавить кефир, муку и соду. Размешать тесто до однородности, дать ему постоять 10 минут. Колбасу и шампиньоны мелко порезать, сыр натереть на крупной терке.
Смазать форму маслом, переложить в нее тесто и разровнять поверхность. Покрыть тесто кетчупом, выложить колбасу, грибы и сыр. Прогреть духовку до 180 градусов, поставить форму с пиццей выпекаться на 15-20 минут.
Подавать пиццу нужно в теплом или горячем виде. Тесто после выпекания получается пышным, нежным и очень вкусным. Можно смело экспериментировать с начинками, однако не стоит менять тесто.
