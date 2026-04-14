Овсяное печенье с творогом - сытная, ароматная и вкусная выпечка: самый простой рецепт

Опубликовано: 14 апреля 2026 15:35
 Проверено редакцией
Как пригототовить печенье из овсянки и творога

Овсяное печенье приготовить очень просто. Существует большое количество рецептов, каждый из которых является особенным. Портал "Городовой" советует сделать овсяное печенье по следующему рецепту.

Ингредиенты:

  • овсяные хлопья - 1 стакан;
  • творог - 130 г;
  • сахар - 100 г;
  • куриные яйца - 2 штуки;
  • масло сливочное - 50 г;
  • ванилин - 1 пакетик;
  • разрыхлитель - 1 чайная ложка.

Приготовление:

Выкладываем в емкость овсяные хлопья, добавляем сахар, яйца, ванилин. Хорошо перемешиваем, после чего добавляем муку, разрыхлитель и творог. Кисломолочный продукт можно предварительно перетереть через сито, что позволит получить более однородную консистенцию.

После этого добавляем мягкое сливочное масло, замешиваем тесто. Разделяем его на одинаковые шарики, выкладываем на противень с пергаментной бумагой. Каждому шарику придаем необходимую форму. Прогреваем духовку до 180 градусов.

Отправляем печенье в духовку на 20 минут. Даем ему остыть, после чего перекладываем на тарелку или другую емкость. Печенье получается рассыпчатым, ароматным и очень вкусным. Благодаря творогу выпечка становится более сытной.

Рекомендации:

"Попробуйте добавить в тесто молотую корицу. От этого выпечка станет еще более ароматной и вкусной".

"Не используйте для печенья творожную массу, так как она содержит слишком много влаги".

Ранее портал "Городовой" рассказал, как приготовить торт из печенья.

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
