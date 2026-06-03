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Секретный Прокофьев и полотна, которых не видели 100 лет: куда сходить в Петербурге, пока стоят белые ночи

Опубликовано: 3 июня 2026 12:53
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Секретный Прокофьев и полотна, которых не видели 100 лет: куда сходить в Петербурге, пока стоят белые ночи
Секретный Прокофьев и полотна, которых не видели 100 лет: куда сходить в Петербурге, пока стоят белые ночи
Global Look Press / Ministry of Culture Russia
Мариинский театр анонсировала летнюю афишу.

Симфонический оркестр Мариинского театра в июне решил немного поэкспериментировать. Концертный зал превратится в место, где классика звучит свежо и совсем не скучно.

  • 3 июня (20:00) — Музыкальный секрет. Вечер посвятят Сергею Прокофьеву. Программу держат в тайне, обещают сюрприз. Прокофьев был новатором и хулиганом в музыке, так что скучно точно не будет.
  • 9 июня (19:00) — Турецкий драйв. За пульт встанет Джеми Джан Делиорман. Это один из самых перспективных дирижеров Европы. Он умеет вдыхать жизнь в старые шедевры так, что они звучат как современные хиты.
  • 11 июня (19:00) — Космос в звуке. Будут играть «Планеты» Густава Холста. Мало кто знает, но именно этой музыкой вдохновлялись создатели «Звездных войн». Мощный звук, хор и полное погружение в атмосферу Вселенной гарантированы.

Билеты проще всего ловить в официальном приложении театра, сообщили в пресс-службе.

Музей Фаберже: блеск бояр и суровая реальность

В Шуваловском дворце (Музей Фаберже) открылась выставка, которую ждали давно. Она про двух братьев — Константина и Владимира Маковских. Они были как две стороны одной медали.

В чем фишка? Константин Маковский обожал «дорого-богато»: писал роскошных красавиц, бояр в золоте и пиры. Его картины — это чистый глянец XIX века.

Владимир же, наоборот, любил рисовать обычную жизнь: рынки, чиновников, простых людей с их заботами.

Цифры впечатляют:

  • 168 картин в одном месте.
  • Свои работы прислали 30 музеев со всей страны — от Калининграда до Дальнего Востока. Даже Эрмитаж и Третьяковка поделились своими запасами.

Итог: если хочется масштабной красоты — идите к Маковским. Если хочется ярких эмоций и мощного звука — бронируйте места в Мариинке. Июнь обещает быть красивым!

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