Паштет из баклажанов и творога - готовим нежную намазку на раз-два: съедается до последней ложки

Паштет можно приготовить не только из печени, но и других ингредиентов. Отличным вариантом станет намазка из баклажанов и творога. Она получается очень нежной на вкус, а также сытной. Паштет прекрасно подойдет для завтрака.
Ингредиенты:
- баклажаны - 3 штуки;
- лук репчатый - 1 штука;
- красный болгарский перец - 1 штука;
- творог - 150 г;
- чеснок - 1 зубчик;
- петрушка - 2 веточки;
- соль и перец - по вкусу.
Приготовление:
Лук нужно почистить, мелко нарезать и переложить в сковороду с подсолнечным маслом. Обжарить в течение 5 минут, после чего выложить нарезанный болгарский перец и баклажаны. Кусочки овощей должны быть достаточно крупными.
Овощи следует протушить до готовности, при необходимости нужно подливать воду и закрывать крышкой. Добавить соль, перец и измельченную петрушку, попробовать на вкусу. После этого переложить горячие ингредиенты в блендер.
Добавить к овощам творог, чеснок. Измельчить массу до пастообразной консистенции, сбалансировать вкус и поставить в холодильник. Подавать паштет необходимо только в охлажденном виде. Он отлично сочетается с багетом или хлебными палочками.
Рекомендации:
"Для получения более сливочного вкуса можно использовать жирный творог. Не стоит брать обезжиренный продукт".
"Даже после измельчения овощей в намазке будут ощущаться небольшие кусочки кожуры перца и баклажанов. При желании можно их удалить перед приготовлением, однако многим хозяйкам нравится именно классическая рецептура".
