Эксклюзив
Паштет из баклажанов и творога - готовим нежную намазку на раз-два: съедается до последней ложки

Опубликовано: 23 апреля 2026 15:35
 Проверено редакцией
Legion-Media
Как приготовить паштет из баклажанов и творога

Паштет можно приготовить не только из печени, но и других ингредиентов. Отличным вариантом станет намазка из баклажанов и творога. Она получается очень нежной на вкус, а также сытной. Паштет прекрасно подойдет для завтрака.

Ингредиенты:

  • баклажаны - 3 штуки;
  • лук репчатый - 1 штука;
  • красный болгарский перец - 1 штука;
  • творог - 150 г;
  • чеснок - 1 зубчик;
  • петрушка - 2 веточки;
  • соль и перец - по вкусу.

Приготовление:

Лук нужно почистить, мелко нарезать и переложить в сковороду с подсолнечным маслом. Обжарить в течение 5 минут, после чего выложить нарезанный болгарский перец и баклажаны. Кусочки овощей должны быть достаточно крупными.

Овощи следует протушить до готовности, при необходимости нужно подливать воду и закрывать крышкой. Добавить соль, перец и измельченную петрушку, попробовать на вкусу. После этого переложить горячие ингредиенты в блендер.

Добавить к овощам творог, чеснок. Измельчить массу до пастообразной консистенции, сбалансировать вкус и поставить в холодильник. Подавать паштет необходимо только в охлажденном виде. Он отлично сочетается с багетом или хлебными палочками.

Рекомендации:

"Для получения более сливочного вкуса можно использовать жирный творог. Не стоит брать обезжиренный продукт".

"Даже после измельчения овощей в намазке будут ощущаться небольшие кусочки кожуры перца и баклажанов. При желании можно их удалить перед приготовлением, однако многим хозяйкам нравится именно классическая рецептура".

Ранее портал "Городовой" рассказал, как приготовить сырные лепешки с ветчиной.

Автор:
Полина Аксенова
