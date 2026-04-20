Сырные лепешки с ветчиной на сковороде: получатся пышными и мягкими без дрожжей в составе - лучше хачапури
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Ветер против Пулково: аэропорт справляется с непогодой 23 апреля - подробности работы в экстремальных условиях Город
0:0, но с драмой: как «Зенит» пережил пенальти и горячую концовку в игре с «Локомотивом» Город
23 апреля в Петербурге солнечно, но не спешите радоваться: учитываем холод и ветер. Как одеться? Город
Какие районы Санкт-Петербурга считаются лучшими для проживания - составлен топ: информация для туристов и местных жителей Вопросы о Петербурге
Температурные качели и «черемуховые» холода: прогноз погоды на май 2026 в регионах России Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Кулинария Туризм
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Сырные лепешки с ветчиной на сковороде: получатся пышными и мягкими без дрожжей в составе - лучше хачапури

Опубликовано: 20 апреля 2026 15:35
 Проверено редакцией
Как приготовить сырные лепешки на сковороде

В качестве питательного блюда для завтрака или перекуса отлично подойдут сырные лепешки с ветчиной. В их составе нет даже дрожжей, но выпечка все равно получается очень пышной. Такие лепешки понравятся каждому.

Ингредиенты:

  • кефир - 1 стакан;
  • мука - 350 г;
  • сахар - 1/2 чайной ложки;
  • сода - 1 чайная ложка;
  • соль - 1/2 чайной ложки;
  • сыр - 150 г;
  • ветчина - 150 г.

Приготовление:

Кефир перелить в миску, добавить сахар, соль и соду. Хорошо перемешать, дать немного настояться. В это время лучше заняться приготовлением начинки. Сыр натереть на терке, измельчить ветчину. Половину сыра следует переложить в кефир.

Добавить муку, после чего можно приступать к замешиванию теста. Готовое тесто разделить на 6 частей, раскатать каждую и выложить начинку. Соединить края, прижать лепешку и еще раз раскатать ее.

Далее можно приступать к жарке лепешек. Сковороду хорошо прогреть с маслом, выставить средний огонь, после чего обжарить тесто до румяной корочки. На одну сторону будет примерно уходить по 3 минуты.

Готовые лепешки выложить на бумажные полотенца, что позволит убрать излишки масла. После этого можно подавать их к столу.

Рекомендации:

"В начинку можно добавлять зелень. Отлично подойдет укроп или петрушка".

"Лепешки точно пропекутся, если готовить их с закрытой крышкой в течение нескольких минут. Это заметно ускоряет процесс приготовления".

Ранее портал "Городовой" рассказал, как приготовить капустный салат "Кристина".

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью