Сырные лепешки с ветчиной на сковороде: получатся пышными и мягкими без дрожжей в составе - лучше хачапури

В качестве питательного блюда для завтрака или перекуса отлично подойдут сырные лепешки с ветчиной. В их составе нет даже дрожжей, но выпечка все равно получается очень пышной. Такие лепешки понравятся каждому.
Ингредиенты:
- кефир - 1 стакан;
- мука - 350 г;
- сахар - 1/2 чайной ложки;
- сода - 1 чайная ложка;
- соль - 1/2 чайной ложки;
- сыр - 150 г;
- ветчина - 150 г.
Приготовление:
Кефир перелить в миску, добавить сахар, соль и соду. Хорошо перемешать, дать немного настояться. В это время лучше заняться приготовлением начинки. Сыр натереть на терке, измельчить ветчину. Половину сыра следует переложить в кефир.
Добавить муку, после чего можно приступать к замешиванию теста. Готовое тесто разделить на 6 частей, раскатать каждую и выложить начинку. Соединить края, прижать лепешку и еще раз раскатать ее.
Далее можно приступать к жарке лепешек. Сковороду хорошо прогреть с маслом, выставить средний огонь, после чего обжарить тесто до румяной корочки. На одну сторону будет примерно уходить по 3 минуты.
Готовые лепешки выложить на бумажные полотенца, что позволит убрать излишки масла. После этого можно подавать их к столу.
Рекомендации:
"В начинку можно добавлять зелень. Отлично подойдет укроп или петрушка".
"Лепешки точно пропекутся, если готовить их с закрытой крышкой в течение нескольких минут. Это заметно ускоряет процесс приготовления".
Ранее портал "Городовой" рассказал, как приготовить капустный салат "Кристина".