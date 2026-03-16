Апрельский старт: 5,2 млн пассажиров и новый причал на Мойке ждут начала навигации

В Санкт-Петербурге активно готовятся к новому сезону речной навигации. Предварительно движение малых судов планируют открыть в начале апреля, а окончательную дату согласуют с МЧС России, учитывая состояние льда и готовность спасательных служб.
Подготовка инфраструктуры
Комитет по транспорту СПб вместе с Агентством внешнего транспорта обновляет городскую водную сеть — от ремонта причалов до установки современных систем мониторинга.
В 2025 году навигация началась 7 апреля и продлилась 213 дней: перевозки совершили 5,2 млн пассажиров, а причалы посетили рекордные 49 тысяч судов.
Контроль на акватории обеспечивают камеры «Безопасного города» и система отслеживания судов для быстрого реагирования на инциденты. Особый акцент на защите делают во время массовых городских мероприятий.
Цифровизация услуг
Перевозчики теперь бронируют и оплачивают услуги через городской сервис, а пассажиры — проверяют данные о расписании, тарифах и компаниях онлайн.
Экологическая инфраструктура
Зарядки для электросудов уже функционируют на Мытнинской набережной и у Речного вокзала, а в планах — дополнительные станции.
Новые объекты 2026 года
Откроется свежий причал на набережной Мойки напротив Дворцовой площади. Запустят маршрут между «Летней пристанью» и Сидоровским каналом, связав Кронштадт с Ломоносовом в общую сеть.