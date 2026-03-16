Не для эскалофобов: топ-10 самых глубоких в мире станций метро – где находятся и чем интересны

Оказывается, самая глубокая в мире станция метро находится в Китае, зато в России целых 4 станции вошли в топ-10. Одни станции разработаны как бомбоубежища, другие относятся к метрополитену только формально, но большинство из них – настоящие художественно-архитектурные музеи, особенно в нашей стране.

1. «Хунъяньцунь» в Чунцине – 116 м

В 2022 году в Чунцине открылась новая станция метро «Хунъяньцунь», которая быстро завоевала титул самой глубокой в мире. Но это была вынужденная мира: китайский мегаполис раскинулся на холмах, где склоны заставлены домами. Чтобы обойти горные породы и фундаменты высоток, строители были вынуждены спуститься на глубину 116 м.

Чтобы спуститься к подножию станции, у вас уйдет 53 секунды, а на эскалаторах (их 8!) придется простоять не менее 10 минут.

«Хунъяньцунь» – не просто станция метро, а популярный туристический объект. Если вы хотите спуститься побыстрее, можете воспользоваться лифтом. Но будьте осторожны: резкий спуск рискует стать причиной заложенности в ушах.

2. «Пухын» в Пхеньяне – 100 м

Северокорейская станция метро была открыта в 1987 году. Название на русский язык переводится как «Возрождение», а построили ее как возможное бомбоубежище на случай военного конфликта.

Выполнена станция в стиле сталинского ампира. Под полукруглым потолком нависают внушительные люстры, а на задней стене платформы установлена мозаичная фреска с изображением Ким Ир Сена, инженеров и рабочих на фоне ЛЭП. На станциях включают песни о труде и революционные марши.

3. «Арсенальная» в Киеве – 105,5 м

Станцию построили в склоне правого берега Днепра и открыли в 1960 году. Для спуска вниз работают два эскалатора, разделенные вестибюлем. Облицовка выполнена белым и розовым мрамором, поставлены мраморные скамейки, на потолке установлены крупные светильники.

4. «Хунтуди» в Чунцине – 94,4 м

Первая ветка станции была открыта в 2012 году, вторая – в 2017. Спуск на эскалаторах длится 3 минуты. Если вы уверены в своей физической подготовке, можете воспользоваться лестницей – вам придется преодолеть 354 ступеньки. Станция оформлена в стиле футуризма с умной подсветкой, стеклянными и металлическими элементами.

5. «Адмиралтейская» в Санкт-Петербурге – 86 м

Это самая глубокая станция метро в России. Открыли ее в конце 2011 года. Станция оформлена в морской тематике с обилием разных видов гранита и мрамора, украшена мозаичными фресками, панно и барельефами русских флотоводцев. Спуск занимает 3 минуты 14 секунд.

6. «Вашингтон-парк» в Портленде – 79 м

Это самая глубокая станция в США, открыли ее в 1998 году. Однако подходят к платформам не поезда, а скоростные трамваи, и основная часть маршрута проходит по поверхности. Сама станция находится в глубоком тоннеле под холмами. Отличается геологическим оформлением и напоминает пещеру. На стенах изображены растения и животные, есть застекленная шкала с образцами горных пород – их взяли до того, как началось строительство станции.

7. «Абая» в Алматы – 78 м

Была открыта в 2011 году. Включает 3 зала – один центральный и два боковых. Оформлена в современном стиле без стандартных архитектурных элементов. Для отделки стен использован бежевый и коричневый мрамор, полы из гранита. В торце – художественное панно. На каменном фоне выделен бронзовый рельеф с изображением казахского поэта, философа и музыканта Абая Кунанбаева.

8. «Комендантский проспект» в Санкт-Петербурге – 75 м

Станцию открыли в 2005 году. Оформление и отделка посвящены истории комендантского аэродрома, поэтому небесно-голубой интерьер отличается особой воздушностью. В вестибюле и зале есть мозаичные панно с изображением самолетов, воздушных шаров, боев и авиаторов.

9. «Парк Победы» в Москве – 73 м

Самую глубокую в столице станцию открыли в 2003 году. Оформлена она в тематике Великой Отечественной и Отечественной войны 1812 года. В южном зале станции коричневые пилоны возвышаются на фоне белых стен, в северном – белые пилоны на фоне коричневых стен. В торцах можно увидеть панно работы Церетели на военную тематику.

10. «Пролетарская» в Санкт-Петербурге – 72 м

Станцию открыли в 1981 году. Поездка на эскалаторах занимает 2 минуты 36 секунд. В 2005-2006 годах в станции проводили капитальный ремонт, и со дня открытия ее украшают заново облицованный пол, отремонтированные кассы и вестибюль, новые двери и современное освещение.

