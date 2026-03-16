От парковки к транзиту: где в Петербурге могут установить полный запрет на использование самокатов

В Санкт-Петербурге всерьёз рассматривают идею полностью запретить передвижение на электросамокатах в историческом центре.
Об этом на федеральном уровне объявили инициативу, и город к ней готовится, сообщила зампред Комитета по транспорту Александра Бахмутская на пресс-конференции ТАСС.
Причина — узкие тротуары. В центре они не отвечают современным стандартам ГОСТов, их ширина значительно меньше, чем в новых кварталах.
Совмещать там самокаты с пешеходами опасно. Запрет на парковку в центре ввели ещё в 2024 году, а теперь может последовать полное ограничение транзитного движения. Куда же направляться?
Как поясняет Бахмутская, оставлять самокаты на дороге допустимо лишь там, где предусмотрены велодорожки. В центре их почти нет.
Сезон проката электросамокатов в Петербурге официально начался 16 марта. Самокаты уже доступны в приложениях сервисов кикшеринга.