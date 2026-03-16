От парковки к транзиту: где в Петербурге могут установить полный запрет на использование самокатов
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

От парковки к транзиту: где в Петербурге могут установить полный запрет на использование самокатов

Опубликовано: 16 марта 2026 18:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Сезон аренды электросамокатов в Петербурге официально стартовал 16 марта.

В Санкт-Петербурге всерьёз рассматривают идею полностью запретить передвижение на электросамокатах в историческом центре.

Об этом на федеральном уровне объявили инициативу, и город к ней готовится, сообщила зампред Комитета по транспорту Александра Бахмутская на пресс-конференции ТАСС.

Причина — узкие тротуары. В центре они не отвечают современным стандартам ГОСТов, их ширина значительно меньше, чем в новых кварталах.

Совмещать там самокаты с пешеходами опасно. Запрет на парковку в центре ввели ещё в 2024 году, а теперь может последовать полное ограничение транзитного движения. Куда же направляться?

Как поясняет Бахмутская, оставлять самокаты на дороге допустимо лишь там, где предусмотрены велодорожки. В центре их почти нет.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью