Эти 5 цветов выживут там, где сорняки найдут свою погибель: вместо тяжелой глины – воздушный плодородный грунт

Какие цветы посадить на глинистой почве для улучшения грунта и облагораживания участка

Растения на глинистой почве часто погибают: корни задыхаются, влага застаивается, и цветы погибают в первый же год. Но необязательно тратить деньги на то, чтобы заменять весь верхний слой почвы. Как утверждает автор Дзен-канала «Сделай сам», есть растения, которые отлично чувствуют себя в таких условиях. Более того, со временем они делают почву рыхлой и плодородной.

Лилейник гибридный

Этот многолетник – чемпион по выживаемости в сложных условиях. У него мощные корни, которые легко проникают в плотные слои и находят влагу даже в засушливую погоду. Переувлажненный весенний грунт для лилейника тоже не страшен. Особого ухода он не требует, разрастается на раз-два и отличается многообразием красок.

Астильба

Многолетник отличается ажурными листьями с пышными соцветиями красных, фиолетовых, белых оттенков. Растению вполне комфортно в затемненных низинах с глинистой почвой, где застаивается талая вода. Единственное – при посадке добавьте немного органического удобрения.

Дельфиниум

Растение хорошо себя чувствует в плотной нейтральной или слабощелочной глине. Вытянутые корни пробивают даже окаменевший грунт. При этом почва не должна быть заболоченной. При посадке следует подсыпать в лунку песок, чтобы создать дренаж. Кстати, дельфиниум предпочитает солнечные места.

Пион

Тяжелая глинистая влажная почва для пиона – настоящее благо: в таких условиях он молниеносно наращивает корни и массив листьев. Единственное – не заглубляйте корневище во время посадки: почки возобновления должны быть на глубине не больше 5 см от поверхности почвы. Во всем остальном многолетник неприхотлив – он без пересадок будет радовать вас пышным цветением годами.

Барвинок малый

Почвопокровное растение с ползучими стеблями превращает участок в плотный зеленый ковер. Это в свою очередь защищает землю от эрозии и корки после дождя. Способен расти и в солнечном, и в теневом месте.

А чтобы ускорить эффект и улучшить почву быстрее, не забывайте мульчировать посадки скошенной травой или корой.

Ранее портал «Городовой» рассказал, как какие ошибки при выращивании рассады допускают новички.