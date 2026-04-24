Битва столиц за туриста: Петербург оказался дороже Москвы, но всех «победила» Казань

В этом году Санкт-Петербург стал самым популярным городом для поездок на майские. Но за популярность приходится платить: ночь в отеле Северной столицы обойдется в среднем в 7 700 рублей.
Это на тысячу дороже, чем в Москве, где средний чек держится в районе 6 700 рублей. Обычно столица считается самым дорогим городом, но на праздники правила меняются.
Сюрприз от Казани
Казань замыкает тройку лидеров по спросу, но цены там кусаются сильнее всего. За одну ночь в казанской гостинице просят около 10 000 рублей.
Это связано с огромным наплывом туристов и ограниченным количеством отелей в центре города.
Дорого или нет?
В среднем по России цены на отели подскочили на 30% по сравнению с прошлым годом. Причин несколько:
- Ажиотаж. Свободных мест всё меньше, а спрос только растет.
- Короткие поездки. На майские люди чаще едут на 3–4 дня, а на короткие сроки отели редко делают скидки.
- Сезон. В Петербурге в это время включают фонтаны и начинаются прогулки по рекам и каналам, что всегда поднимает ценник.
Где отдохнуть бюджетно?
Если бюджет ограничен, стоит присмотреться к Сибири или югу, но не к самому Сочи. В Барнауле, Томске, Иркутске и Красноярске можно найти отличные варианты до 5 000 рублей за ночь.
Удивительно, но в этот список попал и Адлер. Пока купальный сезон не открыт, отельеры там держат вполне демократичные цены, чтобы привлечь народ.