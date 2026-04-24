Рассыпал по грядкам — глина превратилась в чернозем: грошовая замена вонючему навозу — урожая потом в 3 раза больше

Дед Егор рассказал, почему не использует навоз весной на грядках и чем его заменил

Дачники привыкли каждую весну рассыпать по грядкам навоз - дорогое и гадко пахнущее сырье. Считается, что навоз обогащает землю полезными элементами, но по факту он сжигает корни, содержит семена, которые прорастают в сорняки, а еще нуждается в особых условиях хранения. В общем, возни с ним больше, чем результат, который он дает. В связи с этим опытный дачник дед Егор не использует навоз на огороде - он заменил его более дешевой и простой альтернативой.

Речь идет о горчичном жмыхе. В этом материале содержатся азот, фосфор, калий - в общем все, что нужно растениям весной. Горчичный жмых удобряет почву органикой, отпугивает вредителей и подавляет грибковые болезни. Кроме того, это сырье угнетает сорняки и стоит копейки. Ну а дополнительный бонус - он не воняет и не навредит корням даже без компостирования, в отличие от навоза.

Как использовать

Автор дзен-канала "На даче у деда Егора" предлагает рассыпать горчичный жмых по грядкам из расчёта килограмм на пять квадратных метров весной, когда земля чуть оттаяла и подсохла. После процедуры его нужно слегка заделать граблями в верхний слой. А еще горчичный жмых можно подсыпать к огурцам и томатам, если у них наблюдаются бледность листьев и замедленный рост.

"НЕ НАДО его замачивать. Не надо настаивать. Не надо смешивать с чем-то. Просто рассыпал и прошёлся граблями. Пять минут на грядку", - отмечает дед Егор.

Если все сделать правильно, то грядка будет максимально обогащена самыми нужными элементами и защищена от паразитов. Даже глинистая почва превращается в мягкий рыхлый пуховый грунт, будто это не глина, а чернозем - в такой почве даже капризное растение даст отменный урожай.

