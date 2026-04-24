Для сочных листьев толстянке – первым делом: 1 ложка в горшок – и суккулент станет мощным, мясистым и "жирненьким"

Как вырастить мощную толстянку с сочными листьями

Толстянку любят и выращивают многие цветоводы. Ведь она символизирует достаток и способна оживить и украсить любой интерьер. Но иногда толстянка замирает в росте, а ее листья сморщиваются или даже опадают. Как исправить ситуацию и оздоровить "денежное дерево", рассказал опытный цветовод Роман Буров.

По словам эксперта, 1 раз в 1 месяц толстянку нужно поворачивать, чтобы она формировала однородную крону. Если уже появился перекос, то нужно провести формирующую обрезку.

Формирование пышной кроны

Начать следует с прищипки верхушек побегов, удалив молоденькие листочки. На некоторое время рост веточек остановится, а после появится разветвление, и крона станет попышнее. Кроме того, нужно удалить боковые побеги, смотрящие вверх, и укоротить чересчур длинные ветки, чтобы сформировать красивое деревце. Для этого важно использовать острые ножницы или секатор, обработанный перекисью водорода.

Подкормка

Для подкормки лучше использовать минеральное удобрение с формулой NPK 11-11-18, где N – азот, P – фосфор, а K – калий. На 1 литр грунта потребуется 1 чайная ложка удобрения. Его следует равномерно прикопать в горшок на глубину 2-3 сантиметра и полить толстянку водой.

Полив

Толстянка относится к засухоустойчивым растениям и требует умеренного полива. Весной и летом достаточно поливать "денежное дерево" 1 раз в 2 недели, а осенью и зимой – 1 раз в месяц.

Освещение

Чтобы толстянка активно росла, следует подобрать оптимальный режим освещения. "Денежное дерево" нуждается в ярком свете, но без попадания прямых солнечных лучей.

Почему у толстянки морщатся и опадают листья

У листопада может быть сразу несколько причин:

чрезмерный полив и недостаточное освещение, особенно зимой;

длительное и неоднократное пересыхание земляного кома;

полив холодной водой из-под крана.

Остановить опадение листьев способен раствор эпина, который готовится из расчета 4 капли средства на 1 литр теплой воды. Все размешать и опрыскать толстянку по листу. Это снимет стресс с "денежного дерева" и предотвратит листопад.

