Сочные перцы по-турецки — так не готовят даже в ресторанах: соус пропитывает начинку насквозь

Вкусный и ароматный ужин.

Рецептом фаршированных перцев по-турецки поделился автор Дзен-канала "Наш уютный дом".

Ингредиенты:

фарш — 600 г, рис — 100 г, лук — 200 г, чеснок — 4 зубчика, петрушка — 15 г, кинза — 15 г, соль — 2 ч. л., смесь перцев — 1 ч. л., кориандр — 1 ч. л., томаты в собственном соку — 300 г, паприка, зира, базилик — по вкусу, вода для соуса — 200 мл

Приготовление

Сначала я промываю рис до прозрачной воды, чтобы убрать лишний крахмал. Затем слегка отвариваю его около 5 минут — он должен остаться полусыроватым. После этого промываю холодной водой.

В глубокой миске я соединяю фарш, рис, мелко нарезанный лук, чеснок, свежую зелень. Добавляю соль, перец и кориандр. Для сочности вливаю немного холодной воды и тщательно вымешиваю массу руками до однородности.

Перцы мою и аккуратно срезаю боковую часть, чтобы получилось окошко. Убираю семена, но хвостик оставляю — так перцы держат форму и выглядят красивее. Начиняю их не слишком плотно, чтобы рис мог спокойно увеличиться при тушении.

В отдельной кастрюле разогреваю масло и обжариваю лук до лёгкой золотистости. Добавляю чеснок и томаты, солю и приправляю паприкой, зирой и базиликом. Вливаю воду и довожу до кипения — соус должен получиться достаточно жидким, чтобы почти покрывать перцы.

Выкладываю фаршированные перцы в соус срезом вверх. Накрываю крышкой и тушу на медленном огне 40-50 минут. Периодически поливаю их соусом сверху, чтобы вкус получился максимально насыщенным.

Примерное время приготовления: 1 час

