3 компонента в лунку – и перец растет как не в себя: собираем богатырский урожай вместо крохотных плодов

Перец считается одной из самых капризных культур. Даже на хорошей земле и при ярком солнце растение замирает в развитии, сбрасывает завязи, а плоды вырастают мелкими.
Дело в том, что базового ухода перцу недостаточно. Решающую роль играют добавки, которые попадают в лунку во время посадки, сообщает опытный садовод на канале "Моя успешная дача".
Подготовка посадочной ямки
Примерно за 2 недели до высадки рассады выкопайте ямки глубиной на штык лопаты и хорошо прорыхлите дно. После этого натяните дуги с пленкой для прогрева почвы.
Основные компоненты для заправки лунки
В одну посадочную ямку добавьте горсть перегноя, 3 столовых ложки золы и чайную ложку суперфосфата. Все компоненты обязательно перемешайте с землей в лунке.
Расстояние между лунками выбирайте в зависимости от сорта:
- для низкорослых перцев достаточно 40 см;
- для высоких сортов оставляйте не менее 50 см.
Двойной полив и обеззараживание
Даже самая богатая подкормка не сработает без правильного увлажнения. Сначала лунку полейте обычной водой перед тем, как поместить саженец.
После засыпки землей полейте растения теплым слабо-розовым раствором марганцовки. Так влага достигнет глубоких корней, а не останется на поверхности. Кроме того, марганцовка дополнительно обеззараживает почву и снижает риск грибковых заболеваний.
Ранее "Городовой" рассказал, чем подкормить редис весной.