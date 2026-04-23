Редис вырастет крупным и сочным: 3 г на 0,5 кг – и репки будут размером с кулак – урожай придется собирать мешками

Каждый дачник хочет, чтобы редис вырос крупным и сочным. Но для этого огородная культура нуждается в правильных и своевременных подкормках. В каких именно, рассказала садовод с 20-летним стажем, автор Дзен-канала "Сад-огород Life" (18+).
Первая подкормка
По словам эксперта, чтобы редис рос крупным и не трескался, нужно смешать 3 грамма янтарной кислоты и 0,5 килограмма доломитовой муки самой мелкой фракции. А после опудрить междурядья и полить грядку водой, чтобы питание ушло к корням.
Вторая подкормка
Кроме того, редис любит гумат калия. Это гумусная вытяжка, которая делает грунт плодородным. Чтобы приготовить подкормку, достаточно смешать 1 столовую ложку гумата калия и 10 литров воды. Полученным удобрением полить посадки.
Третья подкормка
Автор Дзен-канала "В саду у Валентинки" (18+) в свою очередь отметила, что сладким и сочным редис делают калий и фосфор. Поэтому целесообразно развести 7 граммов монокалий фосфата в 10 литрах воды и полить огородную культуру под корень.
В редких случаях, когда ботва развивается плохо, редису можно дать азот, но только в виде калиевой селитры из расчета 15 граммов на 10 литров воды.
Какие удобрения редис не оценит
Чаще всего, в азотных подкормках редис не нуждается, тем более в навозе, настое крапивы и в нашатырном спирте. Такие удобрения только приведут к резкому и избыточному росту зеленой массы, а "репки" будут мелкими.
Не стоит усердствовать с золой на щелочной почве. Ведь она защелачивает грунт, что приведет редис к нехватке калия и бора. Если же почва кислая или нейтральная, то можно развести 100 граммов золы в 10 литрах воды и полить грядки с редисом.
