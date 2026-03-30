2 ложки на ведро – и редис попрет как на черноземе: вырастет размером с кулак, сочным и сладким – мощная подкормка

Каждый садовод стремится вырастить крупный, сочный и вкусный редис. Но чтобы добиться такого результата, важно обеспечить огородную культуру комфортными условиями и питательными подкормками. Какими именно, объяснила опытный садовод, автор Дзен-канала "Сад-огород Life" (18+).

Важная подкормка

По словам эксперта, при выборе подкормки стоит учитывать, что редис – это любитель калия. С особой благодарностью он отзывается на подкормку калимагнезией. Достаточно развести 2 столовые ложки удобрения в 10-литровом ведре воды и полить редис под корень.

4 условия для крупного редиса

Автор Дзен-канала "Удачный урожай" (18+), в свою очередь, рассказал о 4 правилах выращивания крупного редиса.

Правильный сорт

Во-первых, лучше изначально выбрать сорта крупного редиса. К ним относятся "Чемпион", "Русский размер", "Красный великан", "Сакса" и "Гелиос".

Грамотный посев

Во-вторых, семена следует сеять на расстоянии 10 сантиметров с междурядьями в 15 сантиметров. Так будет место для крупных "репок".

Регулярный полив

В-третьих, полив должен быть регулярным. Не нужно давать грунту просохнуть. Даже если один раз его пересушить, дальше редис расти не будет. При появлении первых листочков необходимо растворить 1 десертную ложку мочевины в 10 литрах воды и полить редис. Затем через неделю следует развести 1 спичечный коробок азофоски в 10 литрах воды и внести подкормку. Если придерживаться такой схемы, то нитраты в корешках не накопятся.

Хитрый прием для крупных "репок"

В-четвертых, спустя 15-20 дней, чтобы редис не увеличивался в ствол и не образовал цветоноса, важно закрывать его черной пленкой с 19.00 до 7.00 часов. Это сократит световой день и создаст оптимальные условия для роста "репок".

