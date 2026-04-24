Добавляю в насадку 2 капли – и карась клюет мешками: садок трещит от рыбы

Как использовать валерьянку для ловли карася

В мае карась уже окончательно отошел от зимней спячки и полностью готов к кормежке. Вода хорошо прогрелась, рыба выходит на мелководье, копается в иле и активно ищет корм. Это лучшее время для ловли, так как перед нерестом карась нуждается в большом количестве белка и активно нагуливает вес.

Однако довольно часто карась пробует наживку и уплывает. Дело в том, что этой капризной рыбе важен не столько вкус, сколько запах "лакомства".

"Сегодня ему может зайти сладкое, завтра соленое, послезавтра вообще что-то вонючее", - отметил опытный рыболов на своем канале.

В таком случае на помощь приходит одно средство, которое продается в аптеке и стоит копейки. Речь идет про валерьянку.

Как правильно использовать валериану на рыбалке

Добавьте всего 3 капли на небольшую банку с перловкой, манной болтушкой или тестом, тщательно перемешайте и дайте настояться 10 минут, чтобы запах впитался. Только не переборщите: чересчур резкий "аптечный" аромат отпугнет рыбу, особенно на мелководье.

Кроме того, можно менять ароматы: сегодня "угостите" карася валерьянкой, завтра добавьте укроп, анис или чеснок. Держите в рюкзаке 3–4 маленьких пузырька с разными аттрактантами: валериана, чесночное масло, укропная вода, анисовая настойка. Если клев прекратился, просто смените запах, советует специалист.

Личный опыт

Однажды на небольшом заливе при отличной погоде мы с товарищем пару часов ловили лишь редкие тычки. Рядом же мужчина стабильно подсекал каждые 5-10 минут.

Я перекидывал дистанцию, менял поводки и поплавки - ноль. Понял, что дело в запахе насадки. У меня была перловка и тесто, но рыба их игнорировала.

Тогда я достал пузырек, которая лежал в рюкзаке, добавил буквально пару капель в банку с перловкой и каплю в прикормку. И понеслось! Первая поклевка через 3 минуты, а дальше - регулярно, и садок начал наполняться до отказа.

