Как ловить рыбу с берега ранней весной: 5 секретов успешной рыбалки

Где искать рыбу ранней весной и как правильно подать наживку

С наступлением весны приходит время ловли рыбы на открытых водоемах. Зимние снасти можно убирать и доставать летние. Этого момента с нетерпением ждут многие рыболовы. Но некоторые из них возвращаются домой с богатым уловом, а некоторые – с пустыми руками. Ведь вода еще не прогрелась, а клев весьма капризный. И только понимая, где сейчас находится рыба, чем питается и как правильно подать наживку, можно добиться впечатляющих результатов. 5 секретами успешной рыбалки ранней весной поделился опытный рыбак, автор Дзен-канала "Рыболовные тонкости" (18+).

Где искать рыбу ранней весной

Не стоит искать рыбу там же, где она бывает летом или зимой. Весной рыба устремляется поближе к берегу, где вода прогревается быстрее и можно найти больше корма, приносимого течением из глубины или талой водой с берега. Лучше не привязываться к конкретному месту, а перемещаться с удочкой вдоль берега.

Кроме того, рыбу можно найти на границе глубины и мелководья, на участках с прошлогодней растительностью, с темным дном, ведь там вода быстрее нагревается, рядом с корягами, кустами и любыми другими укрытиями.

Насадки

Весной в холодной воде рыба лучше клюет на животный корм. Поэтому в качестве насадки идеально подойдет мотыль, опарыш, ручейник или червь. Растительный корм начнет работать ближе к лету, когда вода прогреется.

При этом весенняя рыба более охотно откликается на медленно опускающуюся насадку. Ведь это выглядит естественно и не вызывает настороженности. Добиться такого эффекта можно, используя удлиненный поводок и правильно распределив грузила по спуску основной лески.

Чем меньше прикормки, тем лучше

Рыба еще не готова съедать много корма. Поэтому прикормка должна быть простой: смесь рубленного червя, мотыля и опарыша с глиной и грунтом, который можно найти возле берега. Из всего этого нужно сформировать шары: они привлекут рыбу и задержат ее в месте ловли.

Лучшее время для ловли

Ранней весной рыба очень чувствительна ко времени суток и погодным условиям. Если летом клев может быть круглосуточным, то весной все зависит от прогрева воды и света. Поэтому оптимальным временем для ловли станет:

полдень, когда солнце уже успело чуть прогреть мелководье;

раннее утро в ясный день;

при легком ветре, который дует на берег, подгоняет туда теплую воду и мелких водных обитателей, что привлекает рыбу.

А вот сильный ветер, наоборот, снижает клев, так как рыба начинает прятаться в укрытиях или уходить на глубину.

Не стоит брать с собой все снаряжение

На весеннюю рыбалку нужно брать с собой только необходимое. Ведь во время ловли придется постоянно перемещаться по берегу, поэтому нет смысла брать все летнее снаряжение. Оно только лишит мобильности и снизит улов.

