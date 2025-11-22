Доктор Мясников предупреждает: эта группа таблеток может спасти жизнь — и так же легко ее отнять

Александр Мясников заявил, что одни из самых распространённых препаратов одновременно остаются и самыми опасными. По его словам, эти таблетки действуют «как скальпель» — приносят пользу только под строгим медицинским контролем и могут привести к трагическим последствиям при самостоятельном приёме.
Врач напомнил: даже в период коронавируса такие средства назначали лишь тем, у кого была доказанная склонность к тромбозам. И даже тяжёлым пациентам их давали строго в острый период — и отменяли при выписке. Речь про кроворазжижающие препараты.
В тот же время, подчеркнул Мясников, смертей от кровотечений, связанных с приёмом этих препаратов, было больше, чем от самих тромбозов.
Он пояснил, что подобные таблетки назначаются при тяжёлых сердечно-сосудистых нарушениях, тромбоэмболиях, онкологии и некоторых врождённых состояниях. Но точно не при повышенном гематокрите и уж точно не по совету медсестры или знакомых.
Мясников призвал Минздрав официально запретить разговорами о «густой крови» вводить людей в заблуждение — такие диагнозы ставит только врач, и только он решает, когда назначать опасные препараты.