Городовой / Общество / Доктор Мясников предупреждает: эта группа таблеток может спасти жизнь — и так же легко ее отнять
Доктор Мясников предупреждает: эта группа таблеток может спасти жизнь — и так же легко ее отнять

Опубликовано: 22 ноября 2025 18:30
Доктор Мясников
Кадр из программы «О самом главном»

А бабушки обожают принимать их день ото дня.

Александр Мясников заявил, что одни из самых распространённых препаратов одновременно остаются и самыми опасными. По его словам, эти таблетки действуют «как скальпель» — приносят пользу только под строгим медицинским контролем и могут привести к трагическим последствиям при самостоятельном приёме.

Врач напомнил: даже в период коронавируса такие средства назначали лишь тем, у кого была доказанная склонность к тромбозам. И даже тяжёлым пациентам их давали строго в острый период — и отменяли при выписке. Речь про кроворазжижающие препараты.

В тот же время, подчеркнул Мясников, смертей от кровотечений, связанных с приёмом этих препаратов, было больше, чем от самих тромбозов.

Он пояснил, что подобные таблетки назначаются при тяжёлых сердечно-сосудистых нарушениях, тромбоэмболиях, онкологии и некоторых врождённых состояниях. Но точно не при повышенном гематокрите и уж точно не по совету медсестры или знакомых.

Мясников призвал Минздрав официально запретить разговорами о «густой крови» вводить людей в заблуждение — такие диагнозы ставит только врач, и только он решает, когда назначать опасные препараты.

Автор:
Игорь Мустафин
