Куда делись автостраховые аферисты? МВД заявило о резком спаде

Количество выявленных случаев мошенничества, связанных с автострахованием, в России за девять месяцев снизилось почти на две трети. Представители МВД сообщили, что за данный период зарегистрировано 77 подобных правонарушений, что на 67% меньше, чем за аналогичный срок прошлого года. Расследования привели к выяснению обстоятельств по 101 уголовному делу, это на 45,4% меньше, чем в 2024 году.
Уровень раскрываемости такого рода преступлений превысил 90%. В министерстве подчеркнули, что этот показатель на 12% выше, чем за период с января по сентябрь 2024 года. Среди самых частых способов обмана названы различные манипуляции с документами на обязательное страхование автогражданской ответственности.
Среди основных схем, используемых мошенниками:
- изменение даты в страховом документе;
- реализация электронных полисов автострахования в офисах;
- продажа украденных, поддельных либо не оплаченных бланков;
- многократное получение выплат по одному случаю;
- организация ложных ДТП или угонов.