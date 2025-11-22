Сладкий как конфета, дорогой и здоровенный: сколько калорий в винограде «шайн мускат», и правда ли можно есть без ограничений

«Шайн мускат» — самый модный виноград последних лет: блестящий, крупный, хрустящий и сладкий почти как десерт. Кажется, что такая ягода должна быть «калорийной бомбой», но цифры куда спокойнее.
В 100 граммах — в среднем 70–80 ккал, что сравнимо с обычным зелёным виноградом. Основная часть — углеводы (18 г), из них около 15–16 г сахара. Жиров почти нет, белка тоже минимум.
Но главное — порция. Премиальная ягода естся легко: нежная кожура, яркий вкус, хруст, и вот уже полкило исчезло. Диетологи напоминают: безопасная порция — 150–200 г за раз. Это примерно одна средняя гроздь. Такой объём не вызовет резких скачков сахара у здорового человека и не даст лишних калорий.
Почему лучше не переедать?
- сладость высокая — 18–19 Брикс, как в некоторых сортах манго;
- в больших порциях может вызвать вздутие и раздражение ЖКТ;
- при диабете и гастрите требуется ограничение, а иногда — полный отказ.
Зато в меру этот виноград полезен: в нём много калия, витамина С, антиоксидантов и ресвератрола, который содержится в кожуре — и именно в «шайн мускате» она мягкая и съедобная.
Итог простой: «шайн мускат» — десерт, который приятно съесть понемногу, но точно не килограммами. Один бок, одна красивая гроздь — и вы получили максимум вкуса, но минимум вреда.