Каждый день говорим, а не замечаем: выражение «лезть в бутылку» привязано к точке на карте Петербурга

Опубликовано: 22 ноября 2025 15:45
Каждый день говорим, а не замечаем: выражение «лезть в бутылку» привязано к точке на карте Петербурга
Сегодня сюда идут за кофе и концертами, а когда-то — за наказанием за лишнюю наглость.

"Лезть в бутылку" — теперь это просто про человека, который зря заводится и нарывается на неприятности. Но в Петербурге за этим выражением стоит вполне конкретное здание: бывшая морская тюрьма на острове Новая Голландия.

В XIX веке круглый корпус с внутренним двором прозвали "Бутылкой" — по форме и по содержанию. По популярной версии, от этого прозвища и пошло предупреждение: "не лезь в бутылку" — не нарывайся так, чтобы оказаться внутри.

Кольцо из кирпича для непокорных моряков

Арестантскую башню на западной стрелке Новой Голландии построил архитектор Александр Штауберт в 1820-е годы. Кольцеобразное в плане трёхэтажное здание с круглым двором напоминало европейские тюрьмы-паноптиконы: надзирателям было удобно контролировать одиночные камеры, где по ночам размещали моряков, провинившихся перед флотом.

Днём арестанты работали, осваивали новые ремёсла, а их жалованье копилось до освобождения — система наказания и перевоспитания в одном флаконе.

От гауптвахты к модному кругу

Тюрьма просуществовала здесь до начала XX века, потом здание долго пустело и ветшало. В XXI веке «Бутылку» отреставрировали: восстановили кирпич, старые проёмы, лестницы, и внутри бывшей арестантской башни поселились кафе, барбершопы, магазины и спорт-студии. Сегодня круглый двор используется как сцена и общественное пространство, а на стене висит табличка с краткой историей и той самой фразой.

Ирония в том, что сейчас в «Бутылку» как раз все и лезут — добровольно: за прогулкой по Новой Голландии, за ужином или концертом. Но смысл предупреждения по-прежнему читается: лучше уж прийти сюда как гость, чем когда-то приходили сюда морские дебоширы.

Елизавета Астахова
