«У нас отмена!»: почему в супермаркетах Петербурга кассиры зовут именно таинственную Галю

Опубликовано: 22 ноября 2025 15:30
Кассир
«У нас отмена!»: почему в супермаркетах Петербурга кассиры зовут именно таинственную Галю
Фото: Городовой.ру

Кто эта женщина, почему без нее не справиться?

Касса в петербургском супермаркете — это маленькая сцена, где жизнь кипит не хуже, чем на Невском в час пик. Покупатели спорят с терминалом, кассир борется со штрих-кодами, а иногда вдруг звучит легендарное: «Галя, у нас отмена!»

Что происходит на самом деле

Когда покупатель неожиданно передумывает брать уже пробитые макароны или килограмм моркови, позицию нужно отменить. Но сделать это может не каждый — нужен специальный ключ или карточка, которая есть только у старшего кассира или администратора.

И вот тут появляется Галя. Не всегда по паспорту, но обязательно — по функции. В каждом магазине есть свой человек, уполномоченный на отмены, и имя «Галя» стало собирательным образом. Иногда это Лена, Света или даже Сергей, но звать всё равно будут Галю — так сложилось.

Почему эта фраза стала мемом

Потому что её слышали тысячи петербуржцев и гостей города. Она идеально описывает ту самую магию рутинной бюрократии: чтобы отменить одну морковку, нужна Галя, которая в этот момент может быть занята стратегическими закупками жвачек, проверкой кассовых лент или спасением очередного «зависшего» терминала.

Со временем словом «Галя» стали обозначать любого сотрудника, способного сделать отмену — независимо от пола, возраста и настоящего имени. Это уже корпоративный фольклор.

Забавные ситуации

  • Иногда Галя занята, и отмена длится дольше, чем ожидание автобуса на Петроградке в ноябре.
  • Некоторые покупатели уверены, что Галя — это кодовое слово или кнопка в системе. Увы, это реальный человек.
  • Бывают и «особые случаи», когда одна Галя не справляется и нужна «вторая Галя». Тогда касса слышит сакральное: «Галя, у нас двойная отмена!»

Итог

Петербургские супермаркеты — это не только продуктовые корзины и чеки, но и целый пласт бытового юмора. А мем «Галя, у нас отмена» — напоминание, что даже в самой рутинной покупке есть место маленькой комедии.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
