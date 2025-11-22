Городовой / Город / Пламя за лепниной: в самом центре Петербурга вспыхнула квартира
Пламя за лепниной: в самом центре Петербурга вспыхнула квартира

Опубликовано: 22 ноября 2025 15:32
Из-за возгорания в жилом доме были эвакуированы все жильцы подъезда и постояльцы расположенного там хостела.

В Петербурге, на Колокольной улице, произошёл пожар в доходном доме Вельяшева. О случившемся рассказали свидетели происшествия. Огонь возник в квартире, находящейся на втором этаже здания, площадь которой составляет 30 квадратных метров.

По словам очевидцев, днём в помещении проводились экскурсии, а ночью оно использовалось для проживания курьеров, не имевших официальной регистрации. В связи с происшествием эвакуированы жители всего подъезда дома № 5, а также гости хостела, располагающегося в этом же здании.

Пострадавших, по предварительным сведениям, нет. Медики оказывают помощь пожилой соседке, которой стало плохо из-за случившегося. Пожар удалось полностью ликвидировать.

Для тушения возгорания были привлечены:

  • 10 единиц специальной техники,
  • 25 сотрудников пожарных подразделений.
Юлия Аликова
Город
