Пламя за лепниной: в самом центре Петербурга вспыхнула квартира

В Петербурге, на Колокольной улице, произошёл пожар в доходном доме Вельяшева. О случившемся рассказали свидетели происшествия. Огонь возник в квартире, находящейся на втором этаже здания, площадь которой составляет 30 квадратных метров.
По словам очевидцев, днём в помещении проводились экскурсии, а ночью оно использовалось для проживания курьеров, не имевших официальной регистрации. В связи с происшествием эвакуированы жители всего подъезда дома № 5, а также гости хостела, располагающегося в этом же здании.
Пострадавших, по предварительным сведениям, нет. Медики оказывают помощь пожилой соседке, которой стало плохо из-за случившегося. Пожар удалось полностью ликвидировать.
Для тушения возгорания были привлечены:
- 10 единиц специальной техники,
- 25 сотрудников пожарных подразделений.