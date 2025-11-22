Беседка, которую слышно раньше, чем видно: что скрипит в Царском Селе

Скрипучая, или Китайская, беседка появилась в Екатерининском парке в 1778–1786 годах. Проект создал Юрий Фельтен, а строительство вел Илья Неелов — те же мастера, что работали над китайскими мотивами всей царскосельской резиденции. Павильон поставили на тонкую полоску земли между двумя прудами, и из-за этого его вытянутая форма выглядит почти как мост-павильон.
К центральному овальному залу примыкают два квадратных помещения, а к воде спускается лестница из полукруглых ступеней, расширяющихся к берегу. Через этот спуск когда-то подходили лодки.
Китайский флюгер, который дал имя
На крыше стоят флюгеры в виде китайских знамен. Главный — над куполом — при движении ветра издаёт громкий, металлический скрип. Реставраторы подтверждают: за два с половиной века конструкция почти не менялась, поэтому звук был слышен здесь всегда. Из-за него павильон и получил своё необычное название.
По углам кровли — позолоченные деревянные драконы, созданные мастером Павлом Брюлло. Они же были воссозданы во время реставрации к 300-летию Царского Села.
Память о китайской моде Екатерины II
Внешняя отделка когда-то была расписана «под цветной мрамор», а двери украшала китайская резьба. У основания пилястр сохранился мотив каменных горок — прямая цитата из китайских садовых павильонов. На боковых террасах стояли ещё два флюгера.
К концу XIX века росписи исчезли, часть декора утратилась, а в войну павильон получил серьёзные повреждения. Большую реставрацию он пережил в XX веке, а затем — ещё одну, по современным методикам.
Сегодня Скрипучая беседка снова выглядит почти как в XVIII веке. И если задержаться на минуту тишины — можно услышать тот самый скрип, который и сделал её одной из самых необычных построек Царского Села.