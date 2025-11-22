Пятеро детей — и корона: россиянка стала «Миссис Вселенная Классика 2025»

Диляра Залялиева из Казани, являющаяся матерью нескольких детей и предпринимателем, одержала победу в международном конкурсе «Миссис Вселенная Классик 2025», который прошёл в Куала-Лумпуре. Она признана лучшей среди участниц в возрастной категории старше 40 лет. За титул соперничали женщины из тридцати стран.
Залялиева отметила, что в течение последних пятнадцати лет её профессиональный путь был связан с педагогикой, научной деятельностью, а также с созданием и развитием своей сети образовательных организаций. В неё входят как школы, так и детские сады.
— А сейчас я — победительница «Миссис Вселенная». Нет ничего невозможного — это мой посыл всем российским многодетным мамам, которым очень сложно сейчас, и которым кажется, что совместить с материнством карьеру и личное развитие невозможно,— сказала Диляра Залялиева.
Конкурс объединил тридцать участниц из разных концов света, каждая из которых боролась за главный приз в своей возрастной группе. Победа казанской жительницы стала заметным событием для всех жительниц России, совмещающих семью и профессиональную деятельность.