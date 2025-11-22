Городовой / Город / Поднимите голову на Лиговке: там балкон держит существо, которого вы точно не ожидали увидеть
Опубликовано: 22 ноября 2025 16:15
Лиговские лебеди
Среди привычной застройки Лиговского проспекта спряталась деталь, которую легко пропустить.

На месте современного доходного дома Екимова когда-то стоял скромный дом купца Решетникова, где размещался пансион Костомарова. Но в 1912 году участок сменил владельца: потомственный почётный гражданин и крупный подрядчик Иван Михайлович Екимов заказал здесь новое каменное здание.

Проект выполнил архитектор Вильгельм Ван-дер-Гюхт — мастер, который умел сочетать строгую лиговскую линию с фантазийными элементами модерна. В 1912–1913 годах на проспекте вырос шестиэтажный доходный дом с глубокими эркерами и выразительным фасадом.

Кто держит балкон

Самая необычная деталь — лебеди, поддерживающие балкон пятого этажа. Это одна из редчайших "птичьих" скульптур Петербурга. Лебеди были частью симметричного балкона, и, хотя часть декора утрачена, сохранившиеся фигуры по-прежнему выделяются на фоне скромной лиговской линии своим узнаваемым профилем — длинной шеей, изогнутой в характерной модерновой манере.

Это типичная деталь стиля Ван-дер-Гюхта: природа, превращённая в архитектурный орнамент. Дом приобретал не только парадность, но и лёгкую "басню", которую жители могли заметить, лишь подняв взгляд выше вывесок.

Долгая жизнь большого дома

После революции дом менял жильцов и назначения. Здесь жили профессоры, инженеры, литераторы. В послевоенные годы дом надстроили седьмым этажом, а в конце XX века прошёл масштабный ремонт.

Внутренний двор превратился в ухоженный курдонёр с фонтаном, в парадной восстановили лепнину. А лебеди — немые "держатели" старого балкона — так и остались на своём посту.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
