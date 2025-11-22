Городовой / Город / Не недели, а почти три с половиной месяца: в Петербурге продажа квартиры растянулась до 104 дней
Опубликовано: 22 ноября 2025 16:33
Городовой ру

Продолжительность продажи не обусловлена уменьшением интереса покупателей.

В большинстве крупных российских городов, где население превышает миллион жителей, процесс продажи квартир на вторичном рынке в последние годы удлинился. В Петербурге время, необходимое для завершения сделки, теперь составляет 104 дня против 95 дней годом ранее. Этот показатель выводит город в число лидирующих по длительности продажи жилья среди крупнейших городов страны.

В Москве средний срок продажи квартиры равен 75 дням, в Новосибирске этот же показатель – 86 дней, а для Екатеринбурга требуется 73 дня. Только в пяти из шестнадцати крупнейших городов России срок экспозиции не увеличился за последнее время. Об этом говорится в исследовании, проведённом ведущим агентством недвижимости.

Эксперт Алексей Лякин пояснил, что увеличение срока продажи связано с появлением на рынке более дорогих и сложных объектов. По его словам, "квартиры в домах старого фонда, а также в крупных жилых комплексах с устаревшей отделкой действительно продаются дольше, тогда как востребованные варианты находят покупателей быстро". Как отмечает специалист, сейчас наблюдается определённое равновесие – "продавцы не снижают цены резко, а покупатели дольше принимают решения о покупке".

На рынок жилья в 2024 году значительное влияние оказали высокие ставки по ипотеке, в результате чего часть покупателей вынуждена была либо откладывать сделки, либо прибегать к рассрочке. Однако в нынешнем году ситуация изменилась: после стабилизации процентных ставок и увеличения числа доступных предложений рынок стал более устойчивым. Теперь для успешной продажи требуется точная оценка стоимости объекта и индивидуальный подход к каждому клиенту.

Автор:
Юлия Аликова
