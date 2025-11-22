Городовой / Общество / «+1 на улице и 40 градусов внутри»: петербургский ведущий погоды стал звездой соцсетей - кто такой, чем известен
«+1 на улице и 40 градусов внутри»: петербургский ведущий погоды стал звездой соцсетей - кто такой, чем известен

Опубликовано: 22 ноября 2025 16:30
Кадр телеканала 78

Эффектный мужчина в кепочке ведет эфиры на улице.

Видео с прогнозом погоды, где Юрий Дормидонтов появляется в кадре в состоянии, которое зрителям показалось подозрительно веселым, разлетелось по соцсетям за часы.

Но для Петербурга он — не «тот самый мужик из ролика», а настоящий местный персонаж, человек-анекдот и главный ведущий прогноза погоды, который умеет превращать любой эфир в мини-спектакль.

Что пишут про Дормидонтова

«+1 на улице и 40 градусов внутри», «Как он картавит на букву э?», «Видно что в кармане бутылка, но такой забавный».

Чем известен Дормидонтов

Юрий Володарович работает ведущим прогноза погоды с момента запуска канала «Известий» и выходит в эфир в любую погоду — от питерской мороси до ливней, которые смывают планы на неделю вперёд. А эпизоды, которые становятся мемами, появляются с завидным постоянством: то ли случайность, то ли фирменная подача.

Коллеги называют его легендой — и не только из-за работы в кадре. Каждый его рабочий день — готовый рассказ:

  • начинает смену горячими рукопожатиями для мужчин и поцелуями в макушку для девушек;
  • может пронести конфету через редакцию, несколько раз обменяв её по пути;
  • декламирует стихи так, будто читает для зала БДТ;
  • называет сотрудниц исключительно «кисонька» — и те почему-то не возражают;
  • его смех слышно вплоть до «Авроры».

Верит ли он сам в собственную вирусность — неизвестно. Признаваться Юрий Володарович не любит. Он просто выходит в эфир, улыбается в камеру и делает то, что умеет лучше всех: приносит в Петербург хорошее настроение, даже когда погода приносит всё остальное.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
