Банки хотели лишить покупателей бонусов на маркетплейсах — закон сказал «нельзя»

Крупнейшие российские банки выступили с инициативой установить новые правила для деятельности интернет-площадок. 20 ноября они направили соответствующее обращение председателю Государственной думы Вячеславу Володину. Согласно предложению, все товары на таких платформах должны продаваться по одной установленной цене независимо от того, каким способом происходит оплата.
Кроме того, банкиры предлагают запретить проведение различных акций, предоставление бонусов и прямых скидок на товары. По их мнению, подобные изменения не приведут к увеличению стоимости покупок для конечных потребителей. Тем самым они рассчитывают выровнять условия конкуренции в электронной торговле и содействовать развитию технологий в этой сфере.
Однако адвокат Андрей Алёшкин обратил внимание на юридическую сторону такого предложения.
«С точки зрения закона запрещать такое нельзя — это политика маркетплейса по привлечению клиентов путем установления приемлемой цены. А то, что это кому-то не нравится, не является основанием для ограничения»,— отметил он.
По его словам, принятие подобных мер выгодно банкам, а не обычным покупателям.
Также юрист заявил, что ограничения такого рода лишают покупателей возможности выбирать выгодные предложения.
«Рынок есть рынок, а я, как потребитель, не хочу переплачивать. Программы лояльности должны быть. Нельзя в угоду банкам проводить политику против потребителя»,— подчеркнул Алёшкин.