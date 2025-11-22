Свет посчитают по‑новому: в России переписывают правила учета электроэнергии

В России готовятся обновить систему учёта электроэнергии: квартиры и дома будут оборудованы современными приборами, которые автоматически передают сведения о потреблении. Такой переход избавляет граждан от необходимости ежемесячно передавать показания вручную. Об этом 22 ноября рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов.

По его словам, с 1 января 2022 года по всей стране установлен порядок обязательной замены всех старых приборов учёта на интеллектуальные устройства. Такой подход делает пользование электроэнергией проще и современнее. Колунов подчеркнул: «Эти устройства автоматически передают данные о потреблении, избавляя граждан от необходимости вручную передавать показания каждый месяц. Это удобно и современно».

Депутат разъяснил порядок замены: новая техника потребуется только в случае неисправности (например, если прибор фиксирует неверные данные либо на нём обнаружены трещины или иные повреждения) или по истечении установленного срока эксплуатации. В техническом паспорте и на самом счётчике указывается дата производства и продолжительность службы. В среднем такие приборы служат 25–30 лет, а проверять их точность необходимо один раз в 8–10 лет — эта информация также отражена в документах.

Отдельного внимания заслуживает вопрос оплаты замены. Колунов уточнил, что все расходы в случае необходимости берут на себя энергетические компании. Самостоятельно оплачивать новую установку жильцы могут лишь по собственному желанию, а не по требованию вследствие поломки или завершения срока службы устройства.