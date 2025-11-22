Она появилась из-за дедлайна, а стала символом комфорта: тайная история «Ласточки»

Первый российский скоростной электропоезд появился не по прихоти железнодорожников, а из-за дедлайна, который невозможно было проигнорировать.

Когда Россия получила право на проведение Олимпиады-2014, стало ясно: стране нужен современный, быстрый и надёжный поезд. Именно этот запрос и дал жизнь «Ласточке».

Почему она вообще появилась

До 2011 года аналогов в России не было. Европейские скоростные поезда не подходили — из-за более узкой колеи они выглядели бы у нас как игрушечные. Так что решение было одно: строить свою «железную птицу» с нуля.

РЖД объявила конкурс для Олимпиады, и «Уральские локомотивы» взялись за проект. В 2013-м началась сборка, а уже 30 мая 2014 года первая «Ласточка» вышла на линию.

Что делает её особенной

За десять лет её «начинка» изменилась почти наполовину: 80% всех компонентов стали полностью отечественными. Появились свои системы управления, микроклимат из Екатеринбурга, фирменная маска из Челябинска, изменённый интерьер и даже версии для дальних маршрутов с Wi-Fi, кухней и креслами как в хорошем автобусе.

«Ласточка» превратилась в конструктор: теперь она может быть трёхвагонной, пятивагонной, десяти– и даже двенадцати-вагонной, а регионы могут «достраивать» свои составы по мере роста пассажиропотока.

Самые интересные факты

Европейская «Ласточка» поместилась бы внутрь нашей — и осталось бы место.

— и осталось бы место. На Олимпиаде она ходила по скорости до 160 км/ч , но главная революция — комфорт: розетки, кондиционер, Wi-Fi, инфоэкраны, велосипедные зоны, колясочные.

, но главная революция — комфорт: розетки, кондиционер, Wi-Fi, инфоэкраны, велосипедные зоны, колясочные. Есть версия, которая ездит там, где нет электричества : её тянет тепловоз, а внутри всё работает, как будто поезд подключён к сети.

: её тянет тепловоз, а внутри всё работает, как будто поезд подключён к сети. Именно у петербуржцев «Ласточка» стала «расти»: в 2018-м Ленобласть докупила вагоны, и поезда превратились из 5-вагонных в 7-вагонные.

Работает уже в 21 регионе страны, а дальше будут и двухуровневые варианты — проект уже в разработке.

Что в итоге

«Ласточка» задумывалась как транспорт под Олимпиаду, а стала той самой ассоциацией «комфортной поездки» для всей страны. За десять лет она прошла путь от импортного прототипа до почти полностью российской системы с десятками конфигураций и планами на беспилотное будущее.