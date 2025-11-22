Городовой / Общество / От самолетов до самых старых танцоров: петербуржцы, которые побили рекорды Гиннесса
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Поднимите голову на Лиговке: там балкон держит существо, которого вы точно не ожидали увидеть Город
Банки хотели лишить покупателей бонусов на маркетплейсах — закон сказал «нельзя» Город
Пятеро детей — и корона: россиянка стала «Миссис Вселенная Классика 2025» Город
Каждый день говорим, а не замечаем: выражение «лезть в бутылку» привязано к точке на карте Петербурга Город
Пламя за лепниной: в самом центре Петербурга вспыхнула квартира Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Здоровье
Категории
Общество Спорт

От самолетов до самых старых танцоров: петербуржцы, которые побили рекорды Гиннесса

Опубликовано: 22 ноября 2025 16:00
рекордсмены
От самолетов до самых старых танцоров: петербуржцы, которые побили рекорды Гиннесса
Фото: Городовой.ру

За них берет гордость.

Петербуржцы регулярно попадают в книгу рекордов Гиннесса. Вот самые яркие достижения последних лет.

Тащить самолёт? Легко

Атлет Денис Вовк стал мировым рекордсменом, протащив 32-тонный самолёт на 10 метров за 42 секунды. Весит он сам 90 кг — и это только добавляет эффектности. Говорит, что секрет простой: готовиться и не ныть.

11 тысяч прыжков на скакалке

Учитель физкультуры Алексей Коломин сделал 11 111 двойных прыжков за два часа и вошёл в InterRecord. Начал с желания похудеть, а теперь собирается прыгать три часа подряд.

Самая возрастная танцующая пара

Валентина Бартова и Александр Кобелевский, которым вместе 181 год, попали в Книгу рекордов Гиннесса как самая пожилая танцевальная пара России. Танцевать начали всего полгода назад.

Трёхметровый валенок

Художница Валерия Лошак создала самый большой валенок в мире — 2,5 м высотой и 300 кг веса. Гиннесс сначала отказал, пришлось доказывать, что валенки — это обувь.

И ещё десятки рекордов

Петербуржцы ставят рекорды в спорте, плавании, силовых дисциплинах, длине волос, пилотировании и даже среди собак-долгожителей. А сам город держит титул самой глубокой станции метро в России — «Адмиралтейская» (86 м).

Коротко: Петербург не просто культурная столица. Это город людей, которые постоянно делают невозможное — громко, упрямо и по-питерски.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью