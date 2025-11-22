От самолетов до самых старых танцоров: петербуржцы, которые побили рекорды Гиннесса

Петербуржцы регулярно попадают в книгу рекордов Гиннесса. Вот самые яркие достижения последних лет.
Тащить самолёт? Легко
Атлет Денис Вовк стал мировым рекордсменом, протащив 32-тонный самолёт на 10 метров за 42 секунды. Весит он сам 90 кг — и это только добавляет эффектности. Говорит, что секрет простой: готовиться и не ныть.
11 тысяч прыжков на скакалке
Учитель физкультуры Алексей Коломин сделал 11 111 двойных прыжков за два часа и вошёл в InterRecord. Начал с желания похудеть, а теперь собирается прыгать три часа подряд.
Самая возрастная танцующая пара
Валентина Бартова и Александр Кобелевский, которым вместе 181 год, попали в Книгу рекордов Гиннесса как самая пожилая танцевальная пара России. Танцевать начали всего полгода назад.
Трёхметровый валенок
Художница Валерия Лошак создала самый большой валенок в мире — 2,5 м высотой и 300 кг веса. Гиннесс сначала отказал, пришлось доказывать, что валенки — это обувь.
И ещё десятки рекордов
Петербуржцы ставят рекорды в спорте, плавании, силовых дисциплинах, длине волос, пилотировании и даже среди собак-долгожителей. А сам город держит титул самой глубокой станции метро в России — «Адмиралтейская» (86 м).
Коротко: Петербург не просто культурная столица. Это город людей, которые постоянно делают невозможное — громко, упрямо и по-питерски.